新北市泰山區中港南路昨（13）日晚間傳出溪水染紅，宛如血流成河。新北環保局查獲「福伯食品有限公司」私設專管排放屠宰廢水，當場重罰並勒令停工。消息一出，這家隱身在泰山工業區、掌握北台灣溫體牛命脈的巨頭引發熱搜：福伯食品是做什麼的？ 隨著獨立記者陳志東與過往黑歷史被挖出，大眾才驚覺這家壟斷北台市場的屠宰場，早已是劣跡斑斑的黑心慣犯。
深夜排血水染紅溪流！惡意私設專管遭勒令停工
根據新北環保局調查，福伯食品雖然領有水污染防治許可證，卻心存僥倖，利用非法專管將未經處理的血水直接排入溪中，藉此節省廢水處理成本。環保局現場重申「環境執法不分晝夜」，要求業者在 3 月 17 日前拆除非法設施，並因違法情節重大祭出「勒令停工」重處，面臨最高 2000 萬元罰鍰。將提報市府公安小組從嚴處理。
黑歷史起底：從「溺殺活牛」到「屠體灌水」的殘酷進化
福伯食品在業界並非生面孔。長期關注農漁牧議題的獨立記者陳志東曾發文回顧該廠駭人聽聞的紀錄：2012 年，該廠被拍到強插水管將活牛「溺斃」增重；到了 2014 年，手法更進化為在監視器死角對已宰殺的灌水肉（屠體）進行非法增重，增重可達 10% 牟取暴利。
陳志東指出，台灣牛肉因缺乏分級制度，業者只要讓牛隻變重就能賺錢。這種殘暴手段製造出的「水漾肉」不僅品質低劣、口感乾硬，更有嚴重的細菌污染風險，長期以來卻因缺乏公立屠宰場的監管而成為食安死角。
壟斷北台灣！陳志東揭露「無場可殺」引發食安寒冬
為何黑心慣犯能持續壟斷市場？陳志東分析，隨著 2025 年初桃園雅勝屠宰場關閉牛隻屠宰線，台中以北僅剩「福伯屠宰場」一家能殺牛。這家私立工廠不僅代宰費從 1,300 元飆升至 2,500 元，更要求肉商繳交 20 萬元高額保證金，導致北部溫體牛價格失控上漲。
肉商在「沒地方殺牛」的無奈下，只能含淚接受福伯的各種剝削與違規行為。陳志東強調，台中以北擁有千萬人口，卻連一座「公立且專業人道」的牛隻屠宰場都沒有。福伯停工後，恐導致北台灣牛肉供應斷層、甚至引發地下私宰歪風。這場「血水事件」不僅是環保危機，更揭開了台灣肉牛產業長期被政府冷落、任由私人壟斷的悲歌。
資料來源：新北環保局、獨立記者陳志東
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據新北環保局調查，福伯食品雖然領有水污染防治許可證，卻心存僥倖，利用非法專管將未經處理的血水直接排入溪中，藉此節省廢水處理成本。環保局現場重申「環境執法不分晝夜」，要求業者在 3 月 17 日前拆除非法設施，並因違法情節重大祭出「勒令停工」重處，面臨最高 2000 萬元罰鍰。將提報市府公安小組從嚴處理。
福伯食品在業界並非生面孔。長期關注農漁牧議題的獨立記者陳志東曾發文回顧該廠駭人聽聞的紀錄：2012 年，該廠被拍到強插水管將活牛「溺斃」增重；到了 2014 年，手法更進化為在監視器死角對已宰殺的灌水肉（屠體）進行非法增重，增重可達 10% 牟取暴利。
陳志東指出，台灣牛肉因缺乏分級制度，業者只要讓牛隻變重就能賺錢。這種殘暴手段製造出的「水漾肉」不僅品質低劣、口感乾硬，更有嚴重的細菌污染風險，長期以來卻因缺乏公立屠宰場的監管而成為食安死角。
為何黑心慣犯能持續壟斷市場？陳志東分析，隨著 2025 年初桃園雅勝屠宰場關閉牛隻屠宰線，台中以北僅剩「福伯屠宰場」一家能殺牛。這家私立工廠不僅代宰費從 1,300 元飆升至 2,500 元，更要求肉商繳交 20 萬元高額保證金，導致北部溫體牛價格失控上漲。
肉商在「沒地方殺牛」的無奈下，只能含淚接受福伯的各種剝削與違規行為。陳志東強調，台中以北擁有千萬人口，卻連一座「公立且專業人道」的牛隻屠宰場都沒有。福伯停工後，恐導致北台灣牛肉供應斷層、甚至引發地下私宰歪風。這場「血水事件」不僅是環保危機，更揭開了台灣肉牛產業長期被政府冷落、任由私人壟斷的悲歌。