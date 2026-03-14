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行政院長卓榮泰赴日看球的包機爭議持續燒。國民黨前發言人、台北市議員擬參選人楊智伃質疑，整起事件疑點重重，諷刺「中職成了代購門票部隊？松指部變成機票團購廠商？」卓榮泰的「自費、私人行程」與實際情況落差過大。楊智伃表示，若行政院長以公務身分出訪，外界多半樂見其成，若能有外交成果更是全民支持，但最終只是赴日看球、吃拉麵，「其實也沒有必要硬拗成私人行程」。她認為，為了圓這個說法，苗博雅、管碧玲、謝長廷等人都捲入爭議。她提到，這次世界棒球經典賽門票相當搶手，不少球迷必須抽票、搶票，甚至飛到東京巨蛋排隊購票才有機會進場。如今卻看到行政院長與幕僚在所謂「私人行程」中能「先看球、後補票」，且由中職協助代購，難免讓球迷感到落差。既然中職會長蔡其昌與民進黨議員何孟樺「這麼會代購」，很多台灣民眾都搶不到票，未來是否也能幫大家一起代購？再加上松山基地指揮部包機行程看起來既高規格又「划算」，整個包套行程如此完美，楊智伃諷刺提出，那明年是不是大家也可以一起加一？