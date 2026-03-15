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▲木木（如圖）是個不折不扣的工作狂，身體一旦出狀況就去醫院打點滴。（圖／翻攝自木木IG@mumu0808_）

木木工作只睡2小時！閒不下來打點滴

「目前我還蠻enjoy我的生活，因為我是閒不下來的人，同時也秉持著新人的心態，只要有工作就是接，就是做好」

▲木木（如圖）秉持踏入演藝圈初衷，一直到成為專職演員的那一天，仍然不變。（圖／翻攝自木木IG@mumu0808_）

木木許下3大目標！存入300萬不是夢

未來帶著溫暖而閃耀的光芒，朝全方位藝人路線邁開大步，逐一實現她心目中的夢想與人生。

▲木木（如圖）開始上理財課程，期望30歲前有存到300萬基金。（圖／翻攝自木木IG＠mumu0808_）

木木是誰？主持、演戲通通難不倒她

26歲女星木木（林葦妮）2020年出道，以主持人身分闖出知名度，今年度剛過3個月，光是尾牙與校園活動超過20幾場，事業版圖扶搖直上，近日木木接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，自認是個不折不扣的工作狂，曾工作前後只睡2小時繼續打拚，身體出狀況就去醫院打點滴，展現全力衝刺事業的精神，木木坦承背後原因，期望自己於30歲前存達300萬，已經著手參與理財課程，為往後人生藍圖規劃周全。木木工作行程排滿滿，加上拍攝YouTube影片、錄製電台及網路節目《OMO調查局》等，休息時間少之又少，就連與《NOWNEWS今日新聞》記者約訪完，還得趕去下一個通告，木木表示自己是個工作狂，每天睡到4小時是理想狀態，上工以外的時間，私下總是恍神，某次錄完個人頻道節目，她甚至頭痛發燒，只能趁空檔急打點滴，拚命態度令人敬畏。被問為什麼要這麼拚？，木木曾工作前後只睡2小時繼續打拚，依舊樂此不疲，因為考量到現實因素，她積極爭取機會、累積經驗值，待財富更穩定了之後，才有能力選擇自己想要的，這份堅毅，源於木木想成為專職演員、帶給人歡樂的夢想。「休息是為了走更長遠的路。」木木趁著今年農曆春節期間，回到桃園老家，給自己好好放假充電，她分享道家中情景，當吃到家常菜「絲瓜炒小魚乾」時，總會想起2022年過世的阿嬤，往年舅舅總會準備一份阿嬤給的紅包，全家人聚在保留阿嬤氣味的房間裡又哭又笑，思念夾雜著傷感，祝禱並存著溫馨，對木木來說，努力地散播歡樂，阿嬤都已經感受滿溢。出道邁入6年的木木，肩負強烈事業心、家人期望以及自我要求，回首過去、展望未來，她賦予自己「自由、自信、穩重」的關鍵詞，還有再出演電影，接下金鐘、金曲、金馬相關工作與學會理財的三大目標，木木希望於30歲前存款達300萬元，目前已經參與理財課程，木木本名林葦妮，是台灣演藝圈備受矚目的全能新生代，中國文化大學中國戲劇學系出身的她，早期以演員身分展露頭角，戲劇代表作為話題台劇《做工的人》的「小玉」一角，隨後她參與選秀節目《菱格世代DD52》，雖未成團，卻意外被發掘出極佳的控場天賦與口條，成功轉戰主持圈。木木以穩健台風與親和力，在主持領域交出亮眼成績單，因擔任《原子少年》的「暖心學姊」廣受粉絲喜愛，並接連主持《大學聲》、《未來少女》、《原子少年2》等指標性節目，更成功扛下金鐘獎星光大道的主持重任，專業的控場能力以及活潑接地氣的口條反應，備受業界及觀眾肯定。近期，木木的演藝版圖持續擴張，不僅與夏和熙、阿本主持網路節目《OMO調查局》展現絕佳的跨世代默契，也正式創立個人YouTube頻道，「木木 MUMU｜下一站，MU的地」系列火熱中，從演員、大型典禮主持到自媒體創作者，木木憑藉多元身分與不懈努力，一步步踏實站穩演藝圈。