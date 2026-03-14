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▲在GTC大會打造由OpenClaw驅動、全天候運作的專屬AI助理。（圖／截自輝達GTC網站）

輝達（NVIDIA） GTC 大會為全球AI盛事，期將在下週登場，執行長黃仁勳日前預告將會有「前所未見的晶片」，也將在美國時間18日下午12點半（台灣時間19日凌晨4點半）主持座談會，邀請開源尖端模型的技術現況與未來趨勢展開精彩對話。本篇整理GTC大會，統整三大亮點，一起倒數揭幕。近期AI工具「OpenClaw」爆紅，用戶在通訊軟體輸入指令就可以代勞處理事情，而因為品牌Logo為紅色龍蝦，因此使用的用戶也把使用過程叫做「養龍蝦」。然而，因為龍蝦為開源軟體，不少人養龍蝦卻翻車，包含資料被亂刪除、隱私洩露等問題，中國更點名有四大資安風險。輝達傳出將推出自家版本「龍蝦」開源服務，叫做「NemoClaw」並且推出資安、隱私工具，減少安全性高，鎖定企業市場。輝達GTC網頁指出，「走進 GTC Park，親自打造由OpenClaw驅動、全天候運作的專屬AI助理。您可以為它命名、形塑其獨特個性、串接各種工具，並在活動結束後帶走一個能透過您常用的通訊軟體隨時溝通的個人AI代理。」同時搭配圖片為黃仁勳縫製龍蝦玩偶的Ｑ版畫風。根據報導，黃仁勳將在美國時間16日上午（台灣時間凌晨2點）舉辦主題演講，外傳採用台積電A16製程的Feynman次世代架構晶片將首次亮相。同時預計，將勾勒未來一年的AI產業藍圖。黃仁勳日前在官網發文表示，AI是一塊五層蛋糕，包括能源、、晶片、基礎設施、模型與應用。每一個成功的應用程式，都依賴其下方的每一層架構，一直向下延伸至支撐其運行的發電廠。另外，黃仁勳也將在18日下午12點30分主持座談會，邀請業界領袖針對開放前沿模式的最新進展和未來發展方向討論。GTC網頁指出，過去一年，AI領域最重要的變革之一便是開源尖端模型的飛速演進。開放式創新正加速各產業與企業的進步，預示著 AI 將無所不在。深度對談邀請來自Ai2、Cursor、Langchain、Mistral等產業領袖齊聚一堂，針對開源尖端模型的技術現況與未來趨勢展開精彩對話。根據GTC網頁資料顯示，特別贊助商（A La Carte）包含台積電，還有原本是銀級的贊助商聯發科。鑽石級則包含華碩、台達電、鴻海、技嘉（原本是白金級）、緯創和緯穎（原本是參展商）。金級則有研華、英業達、光寶科、微星、和碩；銀級則有永擎、仁寶、神達。