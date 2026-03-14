蘋果有提供「14天無理由退貨」，但這項立意良善的制度近期在中國市場卻遭到不法份子濫用，透過「狸貓換太子」的手法，將全新iPhone 16與iPhone 17系列的原廠螢幕拆下，換成廉價副廠零件後再辦理退貨，報導指出，每台藉此大賺5000元差價，傳聞蘋果已收緊退貨審核流程。台灣目前14天退貨權益尚未改變，本來就有對退回產品進行檢查機制；但若惡意退貨的情況沒有改善，未來不排除全球退貨規範或審核流程會緊縮。
外媒報導指出，中國有不法份子鎖定iPhone 16及iPhone 17系列，先在蘋果中國官網或直營門市購入新機，得手後便立即拆機，取走昂貴的原廠OLED螢幕，並換上外觀極為相似的廉價副廠螢幕，會將原廠螢幕的IC晶片一併裝回手機中，確保iOS系統在進行軟體偵測時不會跳出警告提示。由於手機外觀無明顯損傷且能正常開機，使得員工在初步檢查時難以當場識破。
螢幕狸貓換太子賺價差
據了解，在配件市場中，iPhone原廠OLED螢幕的售價最高可達1600至2000元人民幣，而副廠螢幕僅需300至700元人民幣，這意味透過該方式換螢幕，就能輕鬆獲利約5000元台幣。過去，蘋果對於退回的裝置基本上只要收貨就會退還全款，並不會再進行詳細的檢查，這也導致被動過手腳、換成劣質副廠貨的退貨機，極有可能以二手等級重新放回電商平台出售，讓不知情的消費者成了買到改裝機的冤大頭。
隨著惡意退貨個案急速增加，蘋果官方已啟動相關調查，並決定祭出鐵腕反擊。未來中國市場所有退回的iPhone，都必須逐一核對核心零件的專屬序號，一旦發現零件遭到更換，蘋果不僅會拒絕退款並將裝置退回，還會將該購買帳號Apple ID永久封鎖列入黑名單，情節嚴重者甚至將面臨法律責任追究。
資料來源：蘋果
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螢幕狸貓換太子賺價差
據了解，在配件市場中，iPhone原廠OLED螢幕的售價最高可達1600至2000元人民幣，而副廠螢幕僅需300至700元人民幣，這意味透過該方式換螢幕，就能輕鬆獲利約5000元台幣。過去，蘋果對於退回的裝置基本上只要收貨就會退還全款，並不會再進行詳細的檢查，這也導致被動過手腳、換成劣質副廠貨的退貨機，極有可能以二手等級重新放回電商平台出售，讓不知情的消費者成了買到改裝機的冤大頭。
隨著惡意退貨個案急速增加，蘋果官方已啟動相關調查，並決定祭出鐵腕反擊。未來中國市場所有退回的iPhone，都必須逐一核對核心零件的專屬序號，一旦發現零件遭到更換，蘋果不僅會拒絕退款並將裝置退回，還會將該購買帳號Apple ID永久封鎖列入黑名單，情節嚴重者甚至將面臨法律責任追究。
資料來源：蘋果