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▲南優賢、彭小刀、金荷娜、李濬榮及肌肉山山邁入苗栗鳴鳳古道。（圖／客家電視台提供）

南優賢頂35度高溫爬山出事！眾人咬牙錄完外景

▲金荷娜（左）負責敲鑼，彭小刀（右）吹嗩吶，於《細細山路私密達》中獲得好評。（圖／客家電視台提供）

韓國男星南優賢2023年對抗癌症「胃腸道基質細胞瘤（GIST）」成功，近日他與彭小刀、金荷娜、李濬榮及肌肉山山聯手出演實境節目《細細山路私密達》，最新一集中，5人組成「細細山路小隊」，在35度高溫下健行古道，隊長南優賢祭出禁語令，若脫口「熱、累、煩」等字詞就要處罰原地深蹲，怎料他卻在一個瞬間，耐不住酷暑脫口大喊：「哇！真的好熱！」當場被其他人集體抓包，尷尬得令人爆笑。最新一集中，南優賢、彭小刀率領眾人邁入苗栗鳴鳳古道，面對35度高溫挑戰，隊長南優賢規定只要有人脫口喊出「熱、累、煩」等喪志詞語，就得原地重罰10次深蹲，眾人為了保命，即便汗如雨下也只能咬牙全部噤聲。不料，身為遊戲發起人的隊長南優賢卻在一個瞬間，耐不住酷暑脫口大喊：「哇！真的好熱！」當場被團員集體抓包處罰，引發全場爆笑，自打臉的搞笑情節，不僅化解了古道健行的疲憊，也展現出成員間最真摯的夥伴情誼。此外，眾人也體驗客家八音，在當地老師指導下紛紛拿起傳統樂器，原本被公認難度極高的領奏嗩吶，在彭小刀手中竟展現出驚人進度，他不僅在短時間內掌握技巧，更順利吹奏出流暢的旋律，讓現場指導老師大讚有天分。《細細山路私密達》上月8日晚間8點在客家電視、晚間9點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+(plus)、LINE TV、晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立綜合台播出，持續鎖定《細細山路私密達》裡每一段山路與故事。