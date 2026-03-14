我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駐科威特代表處準備罐頭、吐司等物資，提供學生即時補給。（圖／Taiwan in Kuwait臉書）

中東戰火持續，影響在當地求學的台灣留學生生活。駐科威特代表處代表胡琪斌日前率領館處同仁，選在情勢較平穩的時段，前往科威特大學宿舍探視9名台灣在校生。由於局勢動盪，校方自2月28日起已全面改採遠距教學並限制學生外出，加上適逢齋戒月，白天餐廳與外送平台大多暫停營業，學生不僅行動受限，餐飲補給也面臨挑戰，代表處特別準備罐頭、吐司等物資，為學生提供生活援助。探視過程中，代表處同仁深入了解留學生的生活現況，針對近期頻傳的飛彈與無人機攻擊消息，關懷學生的心理壓力。駐處代表胡琪斌現身讓學生感到驚喜又溫暖，不少學生坦言，身處異鄉面臨區域不安，難免緊張，但看見家鄉的外交官員親自到校關心，心情也踏實許多，更有學生直呼「好險還有代表處在」，展現第一線外交人員對僑生身心安定的重要作用。考量目前科威特領空仍處於關閉狀態，若選擇撤離，須冒險長途驅車8小時前往沙烏地阿拉伯利雅德機場搭機，路途風險極高，因此多數我國學生決定暫時留在校園內觀望情勢。駐處表示將持續監控局勢發展，隨時與學生保持聯繫。雖然這次探視停留時間不長，卻在緊繃的戰略陰影下，為遠在異鄉求學的學子們帶來溫暖的力量。