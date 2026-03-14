我是廣告 請繼續往下閱讀

想要換車的台中市民看過來！台中市政府環保局公告 115 年最新低碳排車輛補助計畫，今年驚喜連連，不僅買電動車有獎，連買「油電混合車」也能領補助了！為了減輕家長負擔，市府同步祭出好評加碼的「兒童專案」，額外補助 3,000 元；若具備中低收入戶身分，汰舊換購電動機車更可領到 3 萬元大紅包。環保局呼籲，趁這波「補助加碼、服務貼心」的機會踴躍申請，顧荷包也顧健康。環保局指出，過去推廣電動機車時，部分市民對續航里程及換電資費仍有顧慮。為此，今年特別新增「換購油電混合動力機車」方案，讓市民在純電動車之外，有更靈活的低碳選擇。針對一般民眾，汰舊換購電動機車最高補助1萬6,000元，新納入的油電混合車則可獲2,500元至8,000元不等補助。針對社會弱勢族群，市府提供更強力的扶持：中（低）收入戶汰舊換購電動機車補助一律3萬元、油電混合車1萬5,000元。此外，為減輕育兒家庭負擔，凡符合「兒童專案」資格者，不分族群皆可額外獲得3,000元加碼補助。環保局強調，目前台中市仍有約27萬輛老舊機車（佔14%），其中二行程機車近3萬輛，是空氣污染的主要來源。環保局今年將優先針對未定檢之車輛加強管制。若逾期未檢，將依《空污法》處500元罰鍰；逾期6個月未檢者加重處3,000元罰鍰，最重可移送註銷牌照。環保局呼籲，市民多利用「機車定檢簡訊通知網」登錄資料，避免逾期受罰。如有補助相關疑問，可撥打專線 04-22201661 或加入 LINE 官方帳號（@pzb4753f）洽詢。