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▲36年前的布萊德彼特還是沒名氣的小鮮肉，慘遭女友拋棄，敗給當紅樂團的主唱。（圖／摘自IMDb）

▲克莉絲汀娜艾柏格（如圖）曾經是美國受歡迎的少女偶像，狠甩過還未大紅的布萊德彼特。（圖／摘自IMDb）

▲布萊德彼特在影壇大紅大紫多年，迷倒無數女性，現在是大家搶著和他交往，不太容易再被拋棄。（圖／美聯社／達志影像）

就算是無數女性仰慕、崇拜的銀幕美男經典代表布萊德彼特，也不見得能在戀愛市場上一帆風順。近日他的舊愛之一克莉絲汀娜艾柏格出了回憶錄，提到曾經約他一起出席MTV音樂錄影帶大獎頒獎，卻在典禮上被史奇洛樂壇的主唱塞巴斯蒂安巴赫給迷住，立刻甩掉他、跟塞巴斯蒂安離開，讓他氣到好幾年不跟她講話。對此，塞巴斯蒂安也在36年後道歉了：「如果我傷害了她或是任何人，我很抱歉。」布萊德彼特在事情發生的1989年，還是個知名度不高、演藝事業沒什麼起色的小演員，克莉絲汀娜卻已經因為演出影集《凡夫俗妻妙寶貝》裡的大姐，在觀眾心目中頗有名氣。而史奇洛正因為首張專輯推出，贏得不少年輕歌迷的喜愛，克莉絲汀娜坦言，當年的塞巴斯蒂安一頭飄逸長髮，看在少女心中極為有型，因此完全沒有顧到布萊德彼特的心情，馬上決定把他撇在一邊，之後變得連朋友都不能做。可是塞巴斯蒂安也不是克莉絲汀娜的理想人選，後來她才發現他不但有另一半，還有小孩，也沒辦法再繼續下去，無奈布萊德彼特也已不原諒她，甚至克莉絲汀娜承認聽過布萊德彼特不只一位藝人舊愛講過這件事，顯然他事隔多年還是很氣她，不怕跟女友們講清楚。直到近年來布萊德彼特與安潔莉娜裘莉大打離婚戰，克莉絲汀娜會表達關心，雙方的關係才有明顯好轉。據克莉絲汀娜的說法，自己與塞巴斯蒂安先行離開後，布萊德彼特還得開車把她的媽媽送回家，一度遇到小混混騷擾，差點就要跟他們打起架來，整個晚上都很不開心，也難怪在心裡氣了許多年，克莉絲汀娜自知理虧，也只能默默接受。倒是塞巴斯蒂安坦言向被他傷害的人們道歉，也強調自己那時是單身、曾遇見過一堆女孩，發生了些事，如果有誰因為他感到不愉快、不舒服，他很抱歉讓他們受傷。