就算是無數女性仰慕、崇拜的銀幕美男經典代表布萊德彼特，也不見得能在戀愛市場上一帆風順。近日他的舊愛之一克莉絲汀娜艾柏格出了回憶錄，提到曾經約他一起出席MTV音樂錄影帶大獎頒獎，卻在典禮上被史奇洛樂壇的主唱塞巴斯蒂安巴赫給迷住，立刻甩掉他、跟塞巴斯蒂安離開，讓他氣到好幾年不跟她講話。對此，塞巴斯蒂安也在36年後道歉了：「如果我傷害了她或是任何人，我很抱歉。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲36年前的布萊德彼特還是沒名氣的小鮮肉，慘遭女友拋棄，敗給當紅樂團的主唱。（圖／摘自IMDb）
▲36年前的布萊德彼特還是沒名氣的小鮮肉，慘遭女友拋棄，敗給當紅樂團的主唱。（圖／摘自IMDb）
布萊德彼特曾經慘遭拋棄　對前女友懷恨多年

布萊德彼特在事情發生的1989年，還是個知名度不高、演藝事業沒什麼起色的小演員，克莉絲汀娜卻已經因為演出影集《凡夫俗妻妙寶貝》裡的大姐，在觀眾心目中頗有名氣。而史奇洛正因為首張專輯推出，贏得不少年輕歌迷的喜愛，克莉絲汀娜坦言，當年的塞巴斯蒂安一頭飄逸長髮，看在少女心中極為有型，因此完全沒有顧到布萊德彼特的心情，馬上決定把他撇在一邊，之後變得連朋友都不能做。

可是塞巴斯蒂安也不是克莉絲汀娜的理想人選，後來她才發現他不但有另一半，還有小孩，也沒辦法再繼續下去，無奈布萊德彼特也已不原諒她，甚至克莉絲汀娜承認聽過布萊德彼特不只一位藝人舊愛講過這件事，顯然他事隔多年還是很氣她，不怕跟女友們講清楚。直到近年來布萊德彼特與安潔莉娜裘莉大打離婚戰，克莉絲汀娜會表達關心，雙方的關係才有明顯好轉。

▲克莉絲汀娜艾柏格（如圖）曾經是美國受歡迎的少女偶像，狠甩過還未大紅的布萊德彼特。（圖／摘自IMDb）
▲克莉絲汀娜艾柏格（如圖）曾經是美國受歡迎的少女偶像，狠甩過還未大紅的布萊德彼特。（圖／摘自IMDb）
布萊德彼特舊愛自知理虧　樂團主唱36年後道歉

據克莉絲汀娜的說法，自己與塞巴斯蒂安先行離開後，布萊德彼特還得開車把她的媽媽送回家，一度遇到小混混騷擾，差點就要跟他們打起架來，整個晚上都很不開心，也難怪在心裡氣了許多年，克莉絲汀娜自知理虧，也只能默默接受。倒是塞巴斯蒂安坦言向被他傷害的人們道歉，也強調自己那時是單身、曾遇見過一堆女孩，發生了些事，如果有誰因為他感到不愉快、不舒服，他很抱歉讓他們受傷。

▲布萊德彼特在影壇大紅大紫多年，迷倒無數女性，現在是大家搶著和他交往，不太容易再被拋棄。（圖／美聯社／達志影像）
▲布萊德彼特在影壇大紅大紫多年，迷倒無數女性，現在是大家搶著和他交往，不太容易再被拋棄。（圖／美聯社／達志影像）

 阿湯哥、小布爆肢體衝突？AI神級拍片嚇壞好萊塢：我們完蛋了！

今日壽星／62歲布萊德彼特昔為安潔莉娜裘莉離婚！男神情史超精彩

小布求償11億！裘莉拒交離婚相關文件　法國酒莊成分手後最大戰場

裘莉身體健康亮紅燈？比大家想像的病更重　小孩憂心輪流陪伴媽媽

相關新聞

布萊德彼特未公開哀悼勞勃瑞福！昔被視為師徒　照常趕拍新戲中

布萊德彼特大喜後大痛！媽媽84歲去世　《F1》才剛破個人賣座紀錄

葛妮絲嘲笑舊愛布萊德彼特！「比一坨屎還笨」挑女友眼光尤其差

布萊德彼特《F1》演自己！5點揭祕：愛玩牌、離過婚、賽車狂.....