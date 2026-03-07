我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期一段以AI影片生成器Seedance 2.0生成的影片，布萊德彼特和湯姆克魯斯在屋頂上打架，看起來就像是好萊塢拍攝的動作片，讓影視產業擔憂，未來勢必會衝擊電影產業。（圖／翻攝自James Doty@YouTube）

近日網路瘋傳一段好萊塢兩大巨星湯姆・克魯斯（Tom Cruise）與布萊德・彼特（Brad Pitt）在屋頂上激烈肉搏的影片。正當影迷驚呼難道是有什麼未公開的動作超級大片流出時，真相卻讓整個影視產業陷入極度恐慌。這完全是由最新AI技術生成的虛擬畫面，出自TikTok中國母公司ByteDance最新推出的AI影片生成器 Seedance 2.0，畫面有幾可亂真的神級逼真度，已經正式宣告好萊塢的版權與生存戰火全面引爆，《死侍》編劇雷特・瑞斯（Rhett Reese）看了後表示：「我們完蛋了！」根據《Variety》報導，《死侍》系列電影編劇雷特・瑞斯（Rhett Reese）在看完這段雙帥搏鬥的影片後，絕望且無奈地留下評論：「我很不想這麼說，但我們可能完蛋了。用不了多久，一個人只要坐在電腦前，就能製作出與好萊塢現在發行的電影毫無二致的作品。」更讓業界震驚的是這段高質感動作畫面的製作成本。影片的幕後推手、愛爾蘭電影與廣告製作人盧埃里・羅賓森（Ruairi Robinson）在社群平台X上透露，他僅僅在Seedance 2 中輸入了兩行提示詞，就完成了這支影片。Seedance 2.0在2月中旬上線，上線短短時間，網路上已經充斥著各種未經授權的二創影片，除了阿湯哥與小布打架，還有《蜘蛛人》、《鐵達尼號》、《怪奇物語》、《魔戒》與《史瑞克》等知名電影全都有二創影片出現。美國電影協會（MPA）對此發出重砲抨擊，強烈要求ByteDance立即停止侵權行為。MPA表示，ByteDance可說是推出一項「沒有實質防侵權保護措施」的服務，完全無視完善的版權法。不僅踐踏了創作者的權利，更直接威脅到支撐數百萬美國人家庭的影視工作機會。不過，ByteDance尚未對MPA的譴責與外界疑慮做出正式回應。好萊塢正密切關注，Seedance 2.0究竟會不會步上OpenAI後塵，走向合法授權，還是引發各大片商排山倒海的侵權訴訟大戰。