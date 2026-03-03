近期一部全長23分鐘的 AI短劇《霍去病》在微博、抖音瘋傳，累計播放量已突破5億次。令人震驚的是，看起來是有千軍萬馬衝鋒、塵土飛揚戰場大景的史詩劇作，完全沒有真人演員、實體道具或佈景。導演楊涵涵表示，是透過AI技術，僅耗時48小時就完成製作。總成本壓低在3,000元人民幣、約為新台幣1萬3千元左右。高產出、低成本、極致擬真，讓網友看完後直呼背脊發涼，時代真的改變了。

▲AI短劇《霍去病》引發關注，導演楊涵涵發文回應網友，解析拍攝過程，僅花了2天。（圖／翻攝自微博）
導演揭祕製作流程　48小時打造AI真人劇

該片導演楊涵涵也在微博發文回應網友，這部作品是在最新技術迭代前完成的，全片影像與圖片均由「360 漫劇流水線」平台生成，最後使用剪映進行剪輯。為了增加作品厚度，團隊甚至還同步製作了AI同名主題曲。

由於片中人物的微表情極其細膩，打破了過去AI影片那種塑膠感的刻板印象。網友感嘆，這不再只是科技愛好者的玩具，而是能顛覆影視產業的技術。

影視產業的大洗牌　效率狂飆與視覺降維

微博網友「雨落無聲似有聲」發文指出，《霍去病》的爆紅，直接揭示AI對影視產業的三大衝擊，包括成本斷崖式下， 過去需數十萬甚至上百萬的製作費，現在只需幾千元。第二是效率超高，過去需數月的後期製作，現在「兩天完成一部劇」已成現實。

此外，過往實際拍攝會很燒錢的大場面特效，AI生成起來毫無壓力，甚至比粗糙的實拍更具質感。當10萬元的AI劇能拿到80分，資本可能將不再願意投入百萬去賭一個專業度低、同質化嚴重的真人劇。該名網友指出，未來必須要因應的是，別跟AI比效率，而是要比深度，才是因應之道。

線上欣賞：《霍去病》


