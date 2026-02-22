我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《長公主在上》每集2分鐘，搭乘交通工具時打開手機就可追完。（圖／翻攝自豆瓣）

🔥 必追3大看點：

看點一：霸氣大女主遇上隱忍男主角！現代觀眾最愛

看點二：古風圈神仙陣容 CP感大爆棚

看點三：知名攝影師親自操刀 絕美畫面獲獎肯定

▲《東欄雪》描述冷酷宮女和逐漸黑化的皇子之戀，男主角明知道自己被利用卻心甘情願，超級虐。（圖／翻攝自豆瓣）

必追3大看點：

看點一：雙強聯手搞事業 外加病嬌偏執設定

看點二：極致美學的細節控劇組 唯美度再升級

看點三：單集2分鐘、總播放破5億的獲獎口碑神作

▲《愛在天搖地動時》裡臥底警察變身霸氣總裁和酒家女之戀，有種電影《無間道》的既視感。（圖／翻攝自豆瓣）

必追3大看點：

看點一：雙面身分的雙向救贖！煙花女子遇霸總

看點二：霸總式極致護妻 痛打渣男超解氣

看點三：彷彿黑幫無間道情節 懸疑反轉狂飆腎上腺素

收假車程漫長又塞車，讓人忍不住頻頻打瞌睡嗎？這時候，節奏明快、劇情高潮迭起、打開手機就可以追的短劇，絕對是提神救星。《NOWNEWS今日新聞》特別為精選了3部在討論度高、劇情越芭樂越讓人上頭的狗血神劇，無論是《長公主在上》裡大女主和小男人的極致拉扯、《東欄雪》中雙強搞事業的偏執虐戀，還是現代劇《愛在天搖地動時》裡黑幫臥底霸總與悲慘少女的雙向救贖。這三部高顏值、超帶感的必追清單，保證點開第一集就停不下來，可拯救枯燥的塞車時光，舒緩明天就要上班的焦慮。《長公主在上》是一部每集僅約2分鐘、總共26集的超快節奏古裝愛情短劇。劇情描述傳聞中驕奢淫逸、貪污謀私而讓人聞之不齒的長公主李雲貞，身邊被安插了一名奉命臥底調查她的俊美侍衛顧玄清。顧玄清原本的任務是搜集貪污證據將她繩之以法，卻在波譎雲詭的朝政紛爭中，漸漸發現長公主的難言之隱，以及貪污案背後真正的政治陰謀。在理智與感性的極限博弈下，臥底侍衛最終徹底愛上了自己的任務對象，兩人開啟一段充滿危險與誘惑的情感羈絆。打破傳統古裝劇男強女弱的套路！這部劇主打「女A男O」（強勢霸氣女主 × 清冷柔弱或隱忍男主）的大女主劇情。長公主的高高在上與侍衛的隱忍深情形成強烈對比，完全戳中現代觀眾的喜好。男女主角的選角堪稱完美！女主角圻夏夏曾因一段「古裝回眸」影片火出圈，被全網封為「最理想的古風小說女主」；男主角錦超同樣是古風圈名人。兩人過去就常合拍短片，默契極佳且CP感十足，在這部劇中同台飆戲，被粉絲大讚根本是配一臉的神仙組合。這部劇由快手短劇與知竹工作室共同出品，最大亮點之一就是由古風圈知名攝影師知竹親自擔任導演與編劇。她將深厚的古風攝影實力完美發揮在鏡頭語言上，不僅服化道精緻、畫面唯美，該劇更榮獲了2023年度最佳短劇獎，並入圍第三屆新時代國際電視節斑彩螺獎及新時代最佳網路短劇提名。本劇劇名取自蘇軾《東欄梨花》中的詩句，並以唯美的梨花意象貫穿全劇。故事描述掌管宮中事務的冷酷宮女沈顏，從小便輔佐七皇子「褚寧遠」踏上奪嫡之路。兩人同樣有著悲慘的過去，為了復仇與奪權，他們變得手冷心冷，見慣了宮中的陰暗，唯有在彼此身邊才能感受到為數不多的溫暖。隨著朝夕相處，褚寧遠逐漸深深愛上一直陪伴在側的沈顏，但沈顏卻為了大局對他的愛意無動於衷。為了破壞太子透過選妃穩固權勢的計畫，沈顏甚至狠下心，主動撮合褚寧遠與權臣之女聯姻。褚寧遠將這一切看在眼裡，心中的愛意逐漸扭曲成偏執，他暗自下定決心，哪怕用盡所有極端手段，也要將沈顏永遠留在自己身邊。這部劇的女主角絕非傻白甜，而是智商在線、一心只想復仇搞事業的冷血宮女；而男主角則是在隱忍中逐漸黑化的皇子。兩人在權謀鬥爭中相互救贖，男主角那種「我知道妳在利用我，但我心甘情願，甚至要強勢把妳綁在身邊」的偏執情感錯位，看得讓人超級上頭。本劇同樣由知名古風攝影師「知竹」操刀，她包辦編劇、導演、攝影、剪輯，連劇照篩選都親力親為。劇組對畫面美感的追求近乎瘋狂，例如：為了一個梨花花瓣落在女主角圻夏夏頭上的鏡頭，足足重拍了30遍。甚至有一場戲拍了整整2天，只為了呈現最完美的視覺效果。《東欄雪》總播放量強勢突破5億大關、單集最高播放量破1億，相關話題閱讀量累積高達288億。在熱度與口碑雙收之下，該劇還榮獲了第七屆金骨朵網路影視盛典「年度精品微短劇」大獎。《愛在天搖地動時》描述男主角阿森表面上是無惡不作的坤泰集團高層大佬，實際上卻是潛伏長達十年的警方臥底；而女主角零一則是一名因過失殺人入獄、出獄後被渣男前男友拋棄，甚至為了調查姑姑在集團離奇身亡的真相，不惜化身酒吧陪酒女的悲慘女孩。兩人在龍蛇雜處的酒吧相識，阿森看似危險，卻一次次在零一遇險時霸氣相救。早已封閉情感的阿森為這個善良的女孩動了真心，甚至向她坦誠了自己的警察臥底身分。兩人在危機四伏的黑幫環境中互相慰藉、暗中配合，最終成功讓集團土崩瓦解。然而，隨著大boss的弟弟阿泰逃脫，一場針對他們兩人的致命陰謀才正要展開.。這部劇的男女主角設定都非常飽滿！男主角在外是狠辣的黑道二把手，對內卻是堅守正義、把僅有的溫柔都給了女主角的臥底警察；女主角看似柔弱任人欺凌，實則背負著查明親人死因的堅韌決心。兩顆破碎的心在深淵中互相靠近、彼此取暖的設定，真的超級好嗑！既然是霸總劇，爽度絕對不能少！劇中阿森根本是零一的專屬黑騎士。無論是零一被客人言語騷擾、被集團大嫂刁難，甚至是遇到死纏爛打的已婚渣男前男友，阿森都會第一時間霸氣現身，不僅嚴詞痛斥渣男，還幫女主角要賠償、買華服，安全感直接拉到最滿。除了撒糖，這部劇的「搞事業」戲劇線也絕不馬虎。阿森在集團中步步為營，不僅要應付老大阿坤的多番試探與陷阱，甚至在警察突擊交易現場時，為了不暴露臥底身分，還必須眼明手快地親手銷毀毒品，彷彿電影《無間道》的黑幫情節，劇情節奏緊湊刺激，結尾更埋下反派弟弟逃脫的懸念，讓人一集接一集停不下來。