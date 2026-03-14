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適逢白色情人節，台中市政府觀光旅遊局今(14) 日於大甲鐵砧山風景特定區舉辦「台中城市郊山探旅活動—我是登山王」，吸引超過2千名民眾趁著春日暖陽走出戶外。活動結合健行、單車騎行、自然導覽與情侶互動體驗，將浪漫節慶與健康生活完美融合，成功打造一場健康與溫馨兼具的戶外盛會。觀旅局長陳美秀表示，鐵砧山擁有壯麗自然景觀與完善休憩設施，是市民親近山林的絕佳場域。此次活動以「城市郊山 × 戶外探旅 × 親子共遊」為主軸，上午由老少咸宜的健行活動率先登場；午後則接續安排單車騎行、草地野餐、露營體驗及生態微旅行，傍晚更有浪漫的自然音樂會與放風箏活動，讓整座山林從早到晚精彩不間斷，具體實踐低碳旅遊理念。觀旅局指出，除了今的活動，凡參加「鐵砧山挑戰自行車道砧愛密碼」線上集章者，皆有機會抽中「向海那漾」及「踏親露營」平日住宿券等好禮，中獎名單將於 3 月 18 日公布於「台中市風景區管理所」臉書專頁。風管所說，「我是登山王」系列活動將持續延燒，4 月 19 日將於大坑風景區推出「森林療癒體驗」，由專業老師帶領民眾透過感官覺察與靜心行走釋放壓力。此外，3 月 15 日至 9 月 15 日止，觀旅局更精選 6 條大坑特色步道辦理自主打卡抽獎，民眾只要掃描現場 QR Code 即可參加，每條步道將抽出 200 名幸運兒，贈送極具收藏價值的「專屬特色步道徽章」。風管所提醒，前往大坑爬山建議多利用大眾運輸（如觀光公車 66 副線），或將車輛停放於經補庫停車場。更多旅遊資訊與活動詳情，請上「台中觀光旅遊網」或「大玩台中」官方粉絲專頁查詢。