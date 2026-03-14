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▲米蘭站國際精品搶進Tiger City老虎城購物中心打造全新旗艦店，今(14)日熱鬧開幕。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.14)

▲老虎城米蘭站今日開幕，為討來好彩頭，請來財神爺熱場及分灑喜糖，（圖／記者金武鳳攝，2026.3.14)

▲打扮時尚的貴婦及美眉，面對琳瑯滿目名牌包與精品，大多抵擋不了誘惑動起手來挑選。(圖／記者金武鳳攝，2026.3.14)

▲老虎城米蘭站今日開幕，賓客雲集中有不少是打扮時尚的貴婦及美眉，全是米蘭站的老主顧（圖／記者金武鳳攝，2026.3.14)

▲在廣場打造白馬與馬車景觀裝置，馬車上放置限量巨型柏金與凱莉包超吸睛，成為逛街民眾打卡熱點。(圖／記者金武鳳攝，2026.3.14)

看好台中七期強勁消費力，深耕時尚精品市場 24 年的米蘭站國際精品，搶進Tiger City老虎城購物中心打造全新旗艦店，今(14)日在賓客雲集中熱鬧開幕。米蘭站總經理凱哥表示，在七期蛋黃區成立米蘭站是心中夢想，如今美夢成真，不僅象徵品牌版圖的擴展，也代表米蘭站邁向精品市場新階段的重要里程碑。米蘭站自 2002 年成立首間中友門市後，24年長期深耕精品收購與流通市場，已從精品收購專家逐步升級，成為提供完整精品一站式服務的精品顧問品牌，包括全新老虎城旗艦店外，還有中友及逢甲門市店共三家。米蘭站董事長劉如湄表示，全新老虎城旗艦店是以「奢華 × 現代 × 溫潤質感」為設計概念，規劃有多元體驗空間，包括：精品諮詢區、VIP 體驗空間和精品收藏展售區，提供從精品收購、寄賣到保養收藏一站式服務，讓消費者能更輕鬆進入精品世界，體驗精品所帶來的生活風格與品味。老虎城米蘭站今日開幕，為討來好彩頭，請來財神爺滿場灑喜糖，另外在廣場打造白馬與馬車景觀裝置，馬車上放置限量巨型柏金與凱莉包超吸睛，成為逛街民眾打卡熱點。開幕首日，賓客雲集中有不少是打扮時尚的貴婦及美眉，她們面對琳瑯滿目的名牌包與精品，大多抵擋不了誘惑動起手來挑選。劉如湄說，出國旅遊風潮大開後，不少人帶回名牌包，可能買多了，也可能冷靜後不再喜歡，米蘭站提供收購與寄賣服務，還有「以包易包」，讓名牌包找到新歸宿繼續流傳下去，這也是一種環保觀念。全新老虎城米蘭站店面明亮寬敞，旗艦店規模涵蓋等近五十個國際精品品牌外，並獨家擁有男士包款、服飾專賣，還有戒子、手鍊及吊飾等配件品項齊全，這是與另2家米蘭店最大的區隔。慶祝開幕，即日起至22日推出2項限定活動：包括精選歐洲精品限量五折優惠，消費即可參加幸運轉盤抽獎，撿便宜手刀要快。