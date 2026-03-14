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美國貿易代表署依「1974年貿易法」第301條款，對台灣等60個貿易夥伴有無確實執行禁止進口強迫勞動產品進行調查。對此，總統賴清德今（14）日表示，政府會持續與美國保持聯繫，確保談判成果與產業利益，維護台灣傳統產業及中小微企業的競爭力。賴清德今前往彰化出席「台灣轉型創新協會第2次會員大會暨第5次理監事會議」。他表示，此行代表政府以行動表達對產業界的支持，未來政府會持續穩定各項總體經濟指標。在匯率方面，將加強打擊投機行為維持匯率穩定，避免企業因匯兌波動而影響外銷收益；在金融環境方面，政府將維持適度寬鬆的利率水準，中央銀行基本利率將維持在約2%，避免企業資金成本過高，同時努力將通膨控制在2%以下，以降低企業生產與製造成本。賴清德指出，政府將持續與美國進行經貿談判，確保上一階段對等關稅談判所取得的成果，經過約10個月的談判，台灣與美國已完成對等關稅談判協議，台灣產品輸往美國的關稅為15%且不疊加，與跟美國簽訂自由貿易協定的日本、韓國處於相同競爭條件，讓台灣企業得到更公平的競爭環境。賴清德說，美國聯邦最高法院撤銷對等關稅的法律基礎《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）後，美方目前依據《1974年貿易法》第122條對全球課徵15%關稅，並對多國啟動301條款調查，政府會持續與美國保持聯繫，確保談判成果與產業利益，維護台灣傳統產業及中小微企業的競爭力。此外，政府也編列930億元推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，其中對工商業的支持措施包括金融支持、創新研發補助、人才培育、就業安定及市場開拓等，鼓勵企業妥善利用。賴清德指出，這幾年國際政經局勢變動很大，面對全球供應鏈重組、AI浪潮、美國關稅政策，到最近中東戰爭引發的能源供應等問題。在世界的變局中，國際越看見台灣的重要性，針對近期能源供應議題，政府已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響，請產業界放心。賴清德表示，台灣能在全球供應鏈站穩關鍵地位，靠的不僅是高科技半導體產業，另一股重要力量是超過170萬家中小微企業組成的國家隊，為台灣提供強大經濟動能，也是產業韌性的基礎，全國中小微企業提供超過900萬個工作機會，占整體就業市場將近8成，中小微企業越穩健發展，台灣經濟就越繁榮，支持中小微企業是政府責無旁貸的工作。賴清德也請國人要對台灣經濟抱持信心。首先，人工智慧時代來臨，科技產業蓬勃發展；其次，台美關稅談判已取得成果，為台灣中小微企業帶來更公平的競爭機會，未來台灣將有兩股力量及引擎共同推動經濟成長，讓經濟持續發展。賴清德提到，中小微企業目前仍面臨許多挑戰，包括缺工問題、成本壓力，以及減碳與資通安全等國際市場問題，政府會與大家站在一起，持續協助企業解決相關問題。賴清德說，政府協助中小微企業的政策主軸很清楚：數位轉型、淨零轉型、金融支持、拓展國際通路、人才培育及研發等協助，配套措施也會持續到位，包含資金、租稅、信保與整合服務，讓所有企業都能得到資源及解決方案，用得到政府提供的工具。賴清德強調，面對國際局勢變化，政府會積極因應各項挑戰，做產業的後盾，像是近來大家關注能源供應的情形，政府已經有妥善解決，大家不必擔心。他說，政府會持續了解第一線的需求，與產業一起打拚。