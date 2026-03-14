荷蘭阿姆斯特丹一所猶太學校今（14）日驚傳發生校舍爆炸起火，幸好無人受傷，阿姆斯特丹市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）譴責這是針對猶太社區的蓄意攻擊，痛批這是「懦弱行為」且絕對無法接受。週五，鹿特丹一座猶太會堂也遭到攻擊，當局已經提升針對猶太社區公共機構的安保措施。
根據《衛報》報導，這起爆炸事件發生在當地時間14日清晨，霍爾斯瑪表示，由於警方與消防人員迅速趕到現場，事故只造成學校建築物有限的損害，目前沒有傳出人員受傷。霍爾斯瑪指出，警方已掌握監視器畫面，拍到有人放置爆裂裝置，正在展開追查。
霍爾斯瑪譴責，這是針對猶太社區「蓄意且懦弱的攻擊行為」，霍爾斯瑪表示，阿姆斯特丹面臨「越來越頻繁的反猶太主義問題」，強調這是不可接受的。
當地時間週五，鹿特丹市中心一座猶太會堂也遭到縱火，警方為此逮捕了3名18至19歲男子以及1名17歲少年，但尚未提供更多相關細節，且警方仍在呼籲目擊者提供線索，以進一步擴大偵辦。
在社群網路上，自稱為「正義同志伊斯蘭運動」（Right Comrades Islamic Movement）的團體宣布對於猶太學校與猶太會堂的攻擊案負責，不過，相關說法並未得到警方證實。
隨著美國與以色列對伊朗發動大規模攻擊，外界擔憂全球各地的猶太社群可能成為有心人士的報復目標，不只荷蘭，比利時本週也有一座猶太會堂遭到爆裂物攻擊而發生火災。
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霍爾斯瑪譴責，這是針對猶太社區「蓄意且懦弱的攻擊行為」，霍爾斯瑪表示，阿姆斯特丹面臨「越來越頻繁的反猶太主義問題」，強調這是不可接受的。
當地時間週五，鹿特丹市中心一座猶太會堂也遭到縱火，警方為此逮捕了3名18至19歲男子以及1名17歲少年，但尚未提供更多相關細節，且警方仍在呼籲目擊者提供線索，以進一步擴大偵辦。
在社群網路上，自稱為「正義同志伊斯蘭運動」（Right Comrades Islamic Movement）的團體宣布對於猶太學校與猶太會堂的攻擊案負責，不過，相關說法並未得到警方證實。
隨著美國與以色列對伊朗發動大規模攻擊，外界擔憂全球各地的猶太社群可能成為有心人士的報復目標，不只荷蘭，比利時本週也有一座猶太會堂遭到爆裂物攻擊而發生火災。
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