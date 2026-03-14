我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北少年割頸案被害人父母認為二審結果仍判太輕，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」。（圖／記者嚴俊強攝）

2023年底發生的新北國中生割頸案，震驚全國，主嫌「乾哥」郭姓少年與教唆的「乾妹」林姓少女，經二審依殺人罪改判12年及11年有期徒刑，最高法院於今年2月駁回上訴，全案定讞。不過，根據《少年事件處理法》未成年受刑人服刑三分之一即可申請假釋，遭質疑《少年事件處理法》保護加害人。對此，藍營推動「重罪假釋分級管制」，為社會安全網補破網。今（14）日近300人與國民黨立委在立法院群賢樓外，聲援受害者家屬楊爸爸。「孩想陪你長大聯盟」今日在立院群賢樓前舉行活動，近300人到場聲援新北頸案受害者家屬楊爸爸。立委徐巧芯、葉元之、北市議員參選人郭音蘭、賴以任也到場。現場聚集許多關心《少年事件處理法》修法的民眾，大家的心聲非常一致，針對現行《少事法》中許多不合理的規定，如果一味追求守護加害者的權利時，本質上就是在踐踏受害者及其家屬的人權，反而造成對被害者家庭最殘酷的二次傷害。徐巧芯明確表示，國民黨團將《少事法》修改列為本會期的優先法案，會全力推動修法，補齊法律漏洞，還給社會大眾一個公道。她同時要再次呼籲行政院尊重民意與立法院，不要再不副署、不要再技術性阻撓立法院三讀通過的法案，請行政院依法行政，讓法案在三讀通過後能順利上路。國民黨立院黨團指出，修法重點包括：一、重罪不得假釋。故意殺人、重傷致死等重大案件，判 10年以上者，明定不得假釋。二、提高假釋門檻。其他重大暴力犯罪，假釋門檻從三分之一提高到二分之一。三、被害人意見納入審查。假釋不能只看服刑時間，被害人與家屬的聲音，必須成為制度正式考量的一部分，並以書面說明理由。國民黨團呼籲朝野立委共同支持修法，也請行政院和相關部門提出版本和法律意見，共同為社會的公平正義補破網。