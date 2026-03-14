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▲中山大學舉辦2026年高屏地區就業博覽會，半導體祭230萬年薪搶人才，吸引許多青年朋友踴躍到場應徵。(圖／中山大學提供)

▲中山大學舉辦2026年高屏地區就業博覽會，半導體祭230萬年薪搶人才。(圖／中山大學提供)

▲中山大學舉辦2026年高屏地區就業博覽會，吸引許多青年朋友踴躍到場應徵。(圖／中山大學提供)

中山大學於今(14)日，在中山大學行政大樓前廣場，舉辦2026年高屏地區就業博覽會，有113家企業參展，釋出近萬個職缺，半導體祭230萬年薪搶人才，吸引許多青年朋友踴躍到場應徵。中山大學2026年高屏地區就業博覽會，是由中山大學校長李志鵬主持，勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心主任曾羑菁、高雄市政府青年局副局長汪小芬、屏東縣政府勞動暨青年發展處副處長蘇淑貞、高雄醫學大學學務長陳朝政、職涯組組長汪硯雲、中山大學學務長于欽平、學務處組長王啟仲等人，以及青年朋友與會。中山大學校長李志鵬表示，中山大學舉辦2026年高屏地區就業博覽會，期藉由舉辦就業博覽會促進青年與企業間的互動與對話，幫助在校生與求職者瞭解徵才需求與產業動態，作好職涯規劃，並順利找到適合自己的工作，以提升整體區域產業與人力市場動能。李志鵬說，全球對高效能計算、5G通訊、車用電子與人工智慧晶片之需求持續攀升，從晶圓製造、封裝測試到晶片設計與供應鏈管理，帶動產業全面擴張與人才熱潮，而該校長期深耕電機、資訊、材料與光電等領域，並以海洋科技與永續創新為特色，積極布局半導體、AI與智慧製造，以強化學生跨域整合與實作能力，培養即戰力之人才。李志鵬並說，隨著企業數位轉型、雲端服務與資安需求成長，資安、後端開發、數據分析與雲端運維職缺穩健增加，該校也積極串連產官學研機構，鏈結學術研究與產業經濟推動，提供學生更多實習與研發平台，未來將持續深化AI與資安布局，以厚植南部科技產業人才動能。李志鵬指出，此一高屏地區就業博覽會，主題為「夢想成徵」，有113家企業參展，釋出近萬個職缺，科技類以半導體相關產業待遇最優，平均年薪近新台幣230萬元，有台積電、聯電、鴻海、光寶、友達、世界先進、大立光、台灣美光及日月光等知名標竿企業參展。李志鵬並指出，由於金融科技、數位資安及永續金融興起，相關產業對於跨領域人才的需求日益增加，金融科技業除了傳統的業務與風控職位外，也積極招募具備大數據分析、AI技術、數位行銷及產品創新能力的年輕人才，此次有玉山銀行、華南銀行及國泰人壽等知名金融機構設攤參展，提供銀行、保險及金融科技領域的就業機會，儲備幹部碩士畢業生年薪超過百萬元。其他如服務與零售業、食品及傳統製造業，也在現場設有攤位，另外，國防部軍情局、國家中山科學研究院、工研院、資策會、金屬中心及國家太空中心，也提供其他多元就業選擇，至於公部門單位有勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心、高雄市政府勞工局訓練就業中心、高雄市政府青年局及屏東縣政府勞動暨青年發展處等，在現場提供職涯發展與就業諮詢。