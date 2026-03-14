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▲江啟臣今天在南區醒修宮舉辦第4場見面會。（圖／江啟臣提供，2026.03.14）

國民黨台中市長黨內提名陷入姊弟之爭，獲徵召參選台南、高雄市長的謝龍介、柯志恩，今連袂為江啟臣站台，兩人還暗酸楊瓊瓔，柯志恩稱整個六都在等江啟臣一個人，江啟臣有很多姊姊，但「台中怪怪的」、「有的姊姊也是怪怪的」。謝龍介分享「一個位子兩個人搶」的慘痛經驗，指台南當初就是這樣，國民黨從此拱手讓給民進黨執政30年。藍營台中市長初選將於3月底舉辦電話民調，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔各自舉辦的造勢活動，今（14）日首度拚場。江啟臣第4場見面會今下午在南區醒修宮舉行，邀請藍委謝龍介、柯志恩當神秘嘉賓，組成藍營的「南三都連線」。柯志恩一上台就說，她和謝龍介早就獲得徵召，其他五都也完成提名，現在整個六都在等一個人，她問現場民眾「在等什麼人？」眾人大喊「江啟臣！」接著她說「我覺得台中怪怪的」，去年她來到這裡，是因問政的江啟臣、羅廷瑋等立委要被人罷免，這是她第一次覺得台中怪怪的；今年因為江啟臣要初選，她再度來站台「台中也是怪怪的，現在（初選）也不知道是為什麼」，雖然如此「我要跟大家鄭重推薦我的江啟臣，我真的是他姐姐」！接著話鋒一轉說「他有很多姐姐，不過他這個姐姐也是怪怪的喔！」眾人聽得哈哈大笑。柯志恩說，2020年國民黨最落魄時，江啟臣身為國民黨長期培養的中生代，主動站出來承擔，成為歷任最年輕的黨主席，讓大家看到他的責任感與魄力，現在正是台中的關鍵時刻，未來要和高雄連手走出去、讓世界進得來，所以領導者一定要有國際觀，目前五都已經底定，六都最後一塊拼圖必須完整呈現，江啟臣不只承接盧秀燕還要開創新局，她和江啟臣、謝龍介3人一定要打勝仗、年底絕對要離開立法院！謝龍介則稱自己剛到見面會現場，就被媒體追問「楊瓊瓔要怎麼辦？」他反問「國民黨總不可能派兩個出來吧」！並指30年前的台南市，就是因為國民黨派兩個人出來選市長（指國民黨林南生、陳榮盛雙雙報備參選，最後敗給民進黨張燦鍙），「從那天開始，民進黨執政到今年」。謝龍介接著問「盧秀燕打拚8年、剛剛起飛的這個城市，怎麼可以再派兩個出來選？」雖然手心手背都是肉，但江啟臣8年前就準備好了，還不時精進提升自己，因此他今天站出來，不是對楊瓊瓔殘忍，而是如果兩個人出來，國民黨就一定會輸，大家應該支持早就準備好的江啟臣，給台中更幸福的機會。