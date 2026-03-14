我是廣告 請繼續往下閱讀

▲48歲的少女隊成員王思涵（右）懷孕了，挺著孕肚和張小燕（左）相聚，同框合照。（圖／翻攝自李之勤臉書）

90年代紅極一時的經紀公司「開麗娛樂」近日舉辦了一場充滿回憶殺的世紀大聚會！25位昔日同門藝人與幕後推手齊聚一堂，其中最令人驚喜的亮點，莫過於曾與徐若瑄同為偶像女團「少女隊」成員的王思涵，被發現已經懷孕，當天更挺著明顯的大孕肚開心出席，和徐若瑄、吳奇隆、張曉燕一起同場吃飯，成為全場溫馨的焦點。王思涵當年與徐若瑄、吳珮瑜組成「少女隊」出道，青春無敵的模樣深植人心。如今退居幕後的她，目前的身份正是徐若瑄的經紀人，兩人從偶像時期的隊友一路走到現在，在開麗群星聚會上，兩人難得同框合影大合照，王思涵充滿母愛的光輝與隆起的孕肚，也收獲在場老友祝福。久未現身螢光幕前的綜藝教母張小燕，頂著標誌性的亮麗短髮、戴著綠色方框眼鏡配上綠色毛衣，穩坐C位。而年重心多在中國大陸的吳奇隆也低調返台，穿著休閒、面帶笑意與昔日同門合影。當天出席的還包含歌手姜育恆、李之勤、姚黛瑋、傅薇，以及紅孩兒成員張洛君、王海輪、張克帆，以及劉爾金、宋少卿等人。李之勤會後在臉書發文，回憶90 年代奮戰的時光，特別感謝大家長小燕姐、苗秀麗（苗姐）與蕭姐當年的提攜。她表示，當天大姐大苗秀麗感性地問大家：「演藝圈是一條不容易的路，把你們帶進來，是好？是如何？」而李之勤則回答：「這是我一生的福份。」劉爾金也發文表示，38年前進入演藝圈的伯樂就是小燕姐與苗姐，開麗打造了小虎隊、紅孩兒、帥哥綜藝團、少女隊等經典團體，「大家齊聚一堂，把酒言歡！這是我們永遠的大家庭！希望大家年年相聚！」