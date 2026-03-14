38歲韓國「國民妹妹」文瑾瑩（前譯文根英）為童星出道，演過《藍色生死戀》、《我的小小新娘》、《灰姑娘的姐姐》等戲劇，她9年前罹患罕見疾病，手臂險些截肢，索性經過4次手術保住手臂和性命，文瑾瑩近日發文分享回歸舞台劇演出的心情，迎來粉絲的關心和支持。
秀粉絲手寫信感謝支持 文瑾瑩罕病康復後首演舞台劇
昨（13）日，文瑾瑩在IG放上一張來自某粉絲親手寫的信紙，上頭寫道「我的動力文瑾瑩，自從《羅密歐與茱麗葉》之後，隔這麼久可以在舞台上看到妳，真的太好了」，文瑾瑩則在配文回應廣大粉絲：「讓我充滿力量的熊松兒們，多虧了你們，我順利完成了首場公演！真的非常感謝你們！」
文瑾瑩2017年演出舞台劇《羅密歐與茱麗葉》期間，右手臂突然感到疼痛，就醫檢查才發現罹患罕見疾病「急性腔室症候群」（Compartment Syndrome），當時情況危急，差一點必須截肢，後來她全面停工，歷經4次大手術保住性命。
2024年10月，文瑾瑩向外界報平安，透露自己已經完成康復，而近年她一邊工作一邊休養身體，雖然有推出戲劇作品，但遲遲沒有回歸舞台劇，昨天文瑾瑩完成舞台劇《孤兒》首次公演，讓大批粉絲都相當欣慰。
童星出道被封國民妹妹 文瑾瑩演《生死戀》打開知名度
文瑾瑩1987年5月6日出生於韓國光州，6歲即進入演藝圈，以童星身分出道，被譽為「國民妹妹」，她畢業於光州國際高等學校及成均館大學韓國語文學系，熱衷慈善，曾經多次捐款支持兒童癌症患者及教育機構，精通韓語與英語。
作品部分，文瑾瑩的戲劇代表作包括2002年電視劇《藍色生死戀》（飾秋昭），該劇讓她一舉成名，還有2004年電影《我的小小新娘》入圍青龍電影獎最佳女主角，其他重要劇集如《秋日童話》、《清潭洞愛麗絲》、《火之女神井兒》，以及電影《姊魅情深》、《風之畫師》，展現其從童星到成熟演員的轉型。
資料來源：Moons IG
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昨（13）日，文瑾瑩在IG放上一張來自某粉絲親手寫的信紙，上頭寫道「我的動力文瑾瑩，自從《羅密歐與茱麗葉》之後，隔這麼久可以在舞台上看到妳，真的太好了」，文瑾瑩則在配文回應廣大粉絲：「讓我充滿力量的熊松兒們，多虧了你們，我順利完成了首場公演！真的非常感謝你們！」
2024年10月，文瑾瑩向外界報平安，透露自己已經完成康復，而近年她一邊工作一邊休養身體，雖然有推出戲劇作品，但遲遲沒有回歸舞台劇，昨天文瑾瑩完成舞台劇《孤兒》首次公演，讓大批粉絲都相當欣慰。
童星出道被封國民妹妹 文瑾瑩演《生死戀》打開知名度
文瑾瑩1987年5月6日出生於韓國光州，6歲即進入演藝圈，以童星身分出道，被譽為「國民妹妹」，她畢業於光州國際高等學校及成均館大學韓國語文學系，熱衷慈善，曾經多次捐款支持兒童癌症患者及教育機構，精通韓語與英語。
作品部分，文瑾瑩的戲劇代表作包括2002年電視劇《藍色生死戀》（飾秋昭），該劇讓她一舉成名，還有2004年電影《我的小小新娘》入圍青龍電影獎最佳女主角，其他重要劇集如《秋日童話》、《清潭洞愛麗絲》、《火之女神井兒》，以及電影《姊魅情深》、《風之畫師》，展現其從童星到成熟演員的轉型。