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▲賴清德出席總統直選研討會致詞。（圖／記者邱曾其攝，2026.03.14）

今年是中華民國總統直選30週年，總統賴清德今（14）日出席研討會發表談話，稱總統直選代表台灣是一個主權獨立的國家，「不管其名字叫中華民國、中華民國台灣或是叫台灣」。對此，中國國台辦發言人陳斌華火速回應，稱賴清德的談話只是「台獨自白」，說台灣無論「以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分」。賴清德今日在談話中提到總統直選的意義，其中之一就是代表台灣是一個主權獨立的國家，不管其名字叫中華民國、中華民國台灣或是叫台灣，賴清德強調「我們千萬不能走回頭路，不管來自中國的壓力有多大！」說台灣在政治上要堅持民主，經濟上則要走自由開放。賴清德也提到已召開國安高層會議，將中國定位為境外敵對勢力，稱中國對台灣的威脅不僅僅是武力，也包括在法律上對台灣國家主權的統戰威脅、對台灣國家認同的統戰威脅等等。對於賴清德談話，國台辦發言人陳斌華14日傍晚以答記者問形式發布新聞稿，痛批賴清德的演講是「費盡心機拼湊包裝的『台獨自白』，再次猖獗地挑戰一個中國原則，充分暴露其『台獨』本性冥頑不化、禍心昭然若揭」。陳斌華表示，「賴清德以所謂『直選民主』為台灣根本不存在的『國家地位』尋找依據，編造『中國對台灣的威脅』鼓譟『捍衛主權』，製造『民主對抗威權』虛假敘事煽動兩岸對立對抗，完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實，目的就是要蠱惑民眾、混淆視聽，煽動『抗中保台』，圖謀『以武謀獨』、『以武拒統』，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭」。陳斌華強調，「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割。台灣從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂主權。不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律」。陳斌華警告賴清德若「膽敢鋌而走險，必將自取滅亡」，重申無論賴清德說什麼、做什麼，「都改變不了兩岸關係發展的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢」。