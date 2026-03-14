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自行車廠巨大董事會通過2025年財報、盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.8元。巨大表示，第一季推車新品採全球雙軌發表，上市反應熱絡，隨產品已陸續進入全球通路，有望為自有品牌銷售注入成長動能。全球自行車市場仍處於需求逐步復甦的階段，預計2026年將是邁向健康穩定化的一年巨大集團董事會13日通過2025年財報，合併營收602.5億元，較去年同期減少15.5%；毛利率19.8%，較2024年微幅上升；稅前淨利13.8 億元，稅後淨利7.2億元，每股稅後盈餘1.84元。另，擬配發現金股利每股1.8元，將與合併財務報表提請預訂在6月18日召開的股東常會承認。巨大表示，去年第四季合併營收122.9億元，年減9.5%；毛利率19.7%，較去年同期的13.5%顯著增加，主要因2024年同期認列存貨減損及2025年新品上市後折價壓力減輕。2025年代工業務呈現回穩態勢，占比由2024年的26%提升至33%，反映客戶庫存調整已近尾聲，全年代工營收小幅成長。自有品牌方面，中國市場因去年高基期影響仍呈現衰退，但衰退幅度已於第四季開始逐漸收窄；歐美市場因需求放緩及輸美延緩出貨影響，整體呈現小幅下滑。2026年第一季，巨大推出新一代Giant-Propel與Liv-EnviLiv空氣力學公路車系列新品，採全球雙軌在法國尼斯與中國杭州千島湖盛大發表，更舉辦多樣化的試乘活動。作為市場高度期待的車款，一上市即反應熱絡，隨產品已陸續進入全球通路，有望為自有品牌銷售注入成長動能。展望未來，巨大集團將憑藉深厚的品牌基礎、產品創新與完整的全球市場佈局，審慎因應市場變化並持續強化營運管理，穩健推動企業長期發展。