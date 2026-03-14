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▲楊瓊瓔的首場「萬人挺瓔團結大會」大爆滿。（圖／楊瓊瓔提供，2026.03.14）

國民黨台中市長初選首場大拚場，楊瓊瓔在本命區大雅舉辦的「萬人挺瓔團結大會」大爆滿，現場一度喊出將近3萬群眾，除了立委顏寬恒、市議員吳呈賢，還有多位百工百業代表人物上台，分享他們心中不一樣的楊瓊瓔，楊瓊瓔感謝市長盧秀燕邀請她擔任副市長，讓她有機會從不同視野看到市民心聲與需要，現在她已準備好接棒，要打造下一個耀眼10年。與江啟臣見面會不同，楊瓊瓔的「萬人挺瓔團結大會」邀請多位知名台語歌手，今（14）日下午包括沈文程、曾心梅、蔡佳麟串場表演，活動尚未正式開始，民眾早已主動坐好，晚來的甚至只能遠遠站著聽歌。活動氣勢盛大，當一干政治人物尚未上台時，神岡區三角里長江炳煌即喊出現場逼近3萬人。市議員吳呈賢、賴朝國助講時稱讚楊瓊瓔資歷完整、具備市政歷練，是相當接地氣的民意代表。顏寬恒站台時叫楊瓊瓔「姑姑」，他指出楊瓊瓔一路走來一步一腳印、腳踏實地，相信能贏得市民託付，帶領台中持續向前。楊瓊瓔致詞時指出，台中是全國第2大城市，人口已突破286萬，城市發展快速，但在交通建設、產業發展與城市治理上仍有不少挑戰，未來她將持續推動交通建設、強化產業競爭力，同時提升生活品質與公共服務，讓台中成為更宜居、更具競爭力的城市。楊瓊瓔感性表示，「我是台中的女兒，30多年來從未離開台中，這裡是我的家，是我一生最愛的土地」，並強調「我準備好了！準備好接棒盧秀燕」。她說自己23歲從政以來，一直秉持「鄉親的小事，就是自己天大的事」，自己雖曾在選舉中遭遇挫折，但為鄉親服務的初心從未改變，看到現場滿滿支持者湧入會場，她相當感動，未來市政將以市民需求為依歸，推動「0到100歲全齡照顧」，讓所有年齡層市民都能獲得完善照顧。