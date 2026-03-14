我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由台中白佳欣眼科攜手高雄澄清眼科醫療體系打造的「澄欣眼科診所」，今(14)日開幕。（圖／業者提供）

▲院內規劃寬敞明亮的候診空間與完善檢查動線，讓民眾在安心舒適的星級環境中完成檢查與治療。（圖／業者提供）

▲澄清眼科 Smile Pro近視雷射形象代言人「圍棋女神」黑嘉嘉，今天也以嘉賓身分出席開幕活動。（圖／業者提供）

強強聯手，由台中白佳欣眼科攜手高雄澄清眼科醫療體系打造的「澄欣眼科診所」，今(14)日開幕。總院長白佳欣表示，兩大眼科品牌皆深耕台灣眼科醫療30年，未來將持續整合兩大體系的專業資源，發揮1+1大於2效能，為全齡層族群提供完整且專業的醫療服務，長期守護全民視力健康。「澄欣眼科診所」位於市政北一路台中市議會對面，今天開幕貴賓雲集，包括台中市府衛生局邱惠慈副局長、醫師公會全聯會陳相國理事長、台灣白內障屈光醫學會理事長孫啟欽醫師等親臨致意。總院長白佳欣醫致詞指出，澄欣眼科承襲台中白佳欣眼科在屈光雷射領域的臨床經驗，並結合高雄眼科南霸天澄清眼科醫院體系，近30年在近視雷射、老花雷射及白內障手術等領域累積的豐富醫療經驗，希望打造更完整的眼科醫療照顧體系，提供全齡層醫療照顧。白佳欣總院長並說，由美國新聞週刊Newsweek評選，2025及2026亞洲頂級私人醫療機構，在屈光雷射與白內障手術，白佳欣眼科診所雙雙獲獎，期待澄欣將此榮耀發揚光大！總院長吳孟憲醫師指出，澄欣眼科診所是白佳欣眼科與澄清眼科，攜手打造全台最大且最先進的眼科旗艦診所，延續了兩大眼科30年專精醫療經驗，絕對能發揮1加1大於2的好成績，未來要以最好的醫療技術及品質服務台中鄉親，並樹立全台灣眼科典範。吳孟憲醫師也提醒，台灣學童近視率高達87.2%，隨著3C產品普及與長時間近距離用眼，國人近視發生年齡有逐漸下降的趨勢，近視已成為值得高度關注的公共健康議題。高度近視族群在未來罹患白內障、視網膜病變等眼疾的風險也相對提高，診間臨床上發現近十年來年輕型白內障跟過去相比增加了約 4 ~5 倍以上，因此定期接受視力檢查與眼科評估，是守護視力的重要關鍵。院長楊意堅醫師表示，澄欣診所結合了專業醫護團隊與醫療中心等級的儀器設備，院內規劃寬敞明亮的候診空間與完善檢查動線，有屈光檢查中心、白內障檢查中心、乾眼治療中心及全術式近視老花雷射中心，讓民眾在安心舒適的星級環境中完成檢查與治療。未來將持續整合兩大體系的專業資源，深耕中台灣，為不同年齡層族群提供完整且專業的眼科醫療服務，陪伴民眾長期守護視力健康。此外，曾於澄清眼科接受近視雷射手術、同時也是澄清眼科 Smile Pro近視雷射形象代言人的「圍棋女神」黑嘉嘉，也以嘉賓身分出席開幕活動。黑嘉嘉分享，過去長時間對弈與閱讀棋譜，眼睛容易疲勞，接受近視雷射手術後，視力更加清晰，也讓日常生活與比賽更加便利。