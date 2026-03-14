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中東局勢緊張，日本政府近日再度啟動撤僑行動，第6架政府包機從沙烏地阿拉伯起飛，今（14）日抵達東京，載回222名撤離民眾。由於機上仍有空位，日方順道載回2名台灣人。對此，網紅Cheap發文對比台日撤僑作法，反酸行政院長卓榮泰包機赴日看棒球。日本至今已派出6架政府包機撤離中東地區僑民，總計撤出1104人。相較之下，台灣政府的撤僑安排引發在野黨質疑。有立委批評，行政院長先前包機赴日看世界棒球經典賽，卻沒有包機撤離中東僑民，質疑「有錢包機看球，沒錢撤僑？」對此卓榮泰回應，當時中東空域局勢緊繃，多數航線未開放，基於飛安考量無法派遣包機。卓榮泰當時反嗆在野立委，如要派包機前往中東「可以邀委員一起去，看他敢不敢飛。」Cheap嘲諷表示日本第六架撤僑包機起飛，還能順便載回台灣人；反觀台灣卻引發「包機看球、撤僑靠轉機」的爭議，更酸卓榮泰邀請立委同行的說法，「撤僑帶立委去幹嘛？多帶一個人還多佔一個位子」，院長可能是「用心良苦」，想把在立法院擋預算、擋軍購的委員送到前線「享受砲火洗禮」，回來就會乖乖審預算，「如果回得來的話」，諷刺意味濃厚。