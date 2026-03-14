花蓮巷弄間飄香超過20年的老字號人氣麵店「一碗小」，昨（13）日晚間於官方社群平台投下震撼彈，宣布將自2026年4月8日起正式暫停營業，最後服務日定於4月7日。業者透露，近年受疫情、地震與交通不便等連鎖衝擊，導致觀光人潮銳減，加上老屋設備需更新及個人生涯規劃，才艱難做出歇業決定。未來雖不排除以不同形式回歸，但目前已計畫出售老屋房產，並同步轉型以「冷凍包」宅配模式延續品牌生命，但仍引起許多在地人不捨傷感。
花蓮名店「一碗小」宣布歇業！2原因做不下去 仍可訂購冷凍包
「一碗小」業者在公告中坦言，暫停營業是經過長時間深思熟慮後的決定。近年來花蓮的觀光環境經歷劇烈變動，從疫情的長期衝擊、頻繁地震的重創，到後續交通因素導致的外地遊客流失，對於隱身巷弄、仰賴觀光人潮的小店而言影響甚鉅。
除了外部大環境的艱困，業者也提到內部經營的難處，包含設備與硬體老化，經營多年的店面與生財設備已到需要大規模整理更新的階段，以及業主表示個人生活正邁入新階段，需重新調整步調。
雖然實體門市即將謝幕，但「一碗小」的味道並未完全消失。業者表示，未來仍會持續提供「冷凍包」訂購服務，讓老顧客能透過宅配在家解饞。至於這座充滿故事的日式老屋，店主透露有出售計畫，若有緣人夢想在花蓮經營空間，可私訊洽談。對於未來是否復出，業者抱持開放態度：「希望能用不同的方式再次見面，雖然形式與時間都尚未確定。」
「一碗小」飄香20年！隱身1930年日式老宅 在地人崩潰：愛店又少一間
「一碗小」主打清燉與紅燒口味的牛肉麵、羊肉麵，清甜不膩的湯頭深受愛戴，餐後必點的甜品「黑糖粉圓」更是許多人的心頭好。「一碗小」最早位於仁愛街，後遷至現址明禮路巷弄內，店面是由一座建造於1930年、擁有近百年歷史的日式木造建築改建而成。古色古香的用餐氛圍與高水準的餐點，在Google地圖上累積超過4千則評論、維持4.1顆星的高評價，更是美食部落客與旅遊節目的常客。
「一碗小」歇業消息傳出後，網路上一片哀鴻遍野，許多忠實粉絲感嘆，「從仁愛街吃到現在，我的愛店又少一間」、「每次去都要排隊，沒想到會做不下去」、「太令人驚訝」。也有不少人對花蓮現狀感到憂心：「花蓮現在真的像在住ICU（加護病房）」、「觀光力確實衰退中，理解店家的決定」、「離開了也許反而更好」。
資料來源：「一碗小」
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「一碗小」業者在公告中坦言，暫停營業是經過長時間深思熟慮後的決定。近年來花蓮的觀光環境經歷劇烈變動，從疫情的長期衝擊、頻繁地震的重創，到後續交通因素導致的外地遊客流失，對於隱身巷弄、仰賴觀光人潮的小店而言影響甚鉅。
除了外部大環境的艱困，業者也提到內部經營的難處，包含設備與硬體老化，經營多年的店面與生財設備已到需要大規模整理更新的階段，以及業主表示個人生活正邁入新階段，需重新調整步調。
「一碗小」飄香20年！隱身1930年日式老宅 在地人崩潰：愛店又少一間
「一碗小」主打清燉與紅燒口味的牛肉麵、羊肉麵，清甜不膩的湯頭深受愛戴，餐後必點的甜品「黑糖粉圓」更是許多人的心頭好。「一碗小」最早位於仁愛街，後遷至現址明禮路巷弄內，店面是由一座建造於1930年、擁有近百年歷史的日式木造建築改建而成。古色古香的用餐氛圍與高水準的餐點，在Google地圖上累積超過4千則評論、維持4.1顆星的高評價，更是美食部落客與旅遊節目的常客。
「一碗小」歇業消息傳出後，網路上一片哀鴻遍野，許多忠實粉絲感嘆，「從仁愛街吃到現在，我的愛店又少一間」、「每次去都要排隊，沒想到會做不下去」、「太令人驚訝」。也有不少人對花蓮現狀感到憂心：「花蓮現在真的像在住ICU（加護病房）」、「觀光力確實衰退中，理解店家的決定」、「離開了也許反而更好」。