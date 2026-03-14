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▲▼巫苡萱於台韓之戰當天坐在「敵營」，身邊都是韓國球迷，只能默默加油。（圖／巫苡萱 Ava Wu臉書）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽劃下句點，中華隊沒能順利晉級，不過我國在台韓大戰勝出，依舊寫下歷史新頁，啦啦隊女神巫苡萱今（14）日受電信業者邀請在台北發送「勝利雞排」，慶祝中華隊抗韓勝利，她透露台韓之戰當天坐在「敵營」，身邊都是韓國球迷，只能默默加油，直到陳傑憲負傷代跑，才忍不住激動落淚。巫苡萱表示，她和好友一起去東京巨蛋看經典賽，台韓比賽那天，剛好買到韓國應援區的位置，周圍都是韓國球迷，因此不好意思大聲應援，都憋在心裡，連國旗都收起來，衣服也蓋住，「我就默默的學結印哥，一直在那邊拜託快出去！三振他三振他！」等到中華隊打贏韓國隊，巫苡萱說，周圍都聽到尖叫聲和哭泣聲，才發現原來身邊有那麼多台灣人，「真的落淚那一刻，是我們台灣隊長陳傑憲盜壘跑回本壘那一刻」。雖然台灣這次沒能順利晉級，巫苡萱說：「我們贏韓國就很開心，剩下的比賽我相信每一個國家的選手都非常的努力，相信大家都很想要拿到那個第一名，所以每一位都是可敬的對手！」今天適逢白色情人節，被問及有沒有約會的計畫，巫苡萱無奈地說：「晚上應該待在家裡吧！為什麼要問這麼讓人悲傷的問題啦！」