2026最新手搖飲排行榜出爐！《網路溫度計》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計手搖飲品牌網路聲量，結果顯示深耕台灣32年的50嵐奪冠，憑藉BLACKPINK成員Rosé的明星效應與長期穩定的品質，以近4.5萬筆聲量傲視群雄。2026最新手搖飲排名依序為50嵐、UG Tea 樂己、八曜和茶、茶之魔手、CoCo都可、清心福全、迷客夏、麻古茶坊等，一沐日與可不可熟成紅茶在本次排行則掉到後段班，但仍有一票死忠粉絲支持。
2026最新手搖排行榜一次看！一沐日、可不可輸了
1.50嵐
2.UG Tea 樂己
3.八曜和茶
4.茶之魔手
5.CoCo都可
6.清心福全
7.迷客夏 Milksha
8.麻古茶坊 MACU TEA
9.一沐日
10.可不可熟成紅茶 KEBUKE
No.1：50嵐
在眾多品牌競爭下，最終由50嵐以4萬4901筆網路聲量奪得第一名。這個在台灣深耕超過30年的經典品牌，以品質穩定與平價策略著稱，部分飲品還提供免費加料選項，長期累積大量忠實顧客。四季春、波霸珍椰、紅茶拿鐵與冰淇淋紅茶等都是歷久不衰的熱門品項。
社群平台上也常出現討論50嵐魅力的話題，一名網友在Threads提問「為什麼50嵐這麼厲害」引發百萬瀏覽，許多人認為50嵐成功關鍵在於品質穩定、產品單純。2025年10月19日，BLACKPINK成員Rosé在高雄演唱會期間被拍到手拿波霸紅茶拿鐵，引發粉絲瘋狂跟風，明星效應讓50嵐聲量再度攀升，也鞏固50嵐的人氣冠軍地位。
No.2：UG Tea 樂己
在近年的手搖飲市場中，UG樂己被視為話題度極高的新興品牌，UG樂己由歇腳亭打造，主打AI智能製茶概念，以綠色時尚為品牌視覺核心。透過AI系統控制沖泡與出杯流程，一杯飲品最快約7秒即可完成，不僅縮短排隊時間，也確保每杯風味保持一致。
其中招牌純茶「三窨十五茉」以濃郁茉莉花香與清爽口感受到歡迎，是許多消費者初次嘗試UG的首選。調查顯示，2025年12月21日品牌聲量達高峰，當時台北捷運發生攻擊事件，UG董事長前往悼念時攜帶印有LOGO的飲料與花束，引發網友質疑藉災難行銷而遭炎上，隔日董事長召開記者會致歉，事件讓UG討論度瞬間暴增。
No.3：八曜和茶
近年快速竄紅的八曜和茶，最初從高雄發跡，因品牌特色鮮明與品質穩定，逐漸在市場中打開知名度，並被網友列為「南部手搖四大天王」之一。隨著人氣增加，八曜和茶近年開始向北拓展，在三重與永和等地設立分店，吸引不少北部消費者排隊嚐鮮。
與多數主打奶茶或果茶的品牌不同，八曜和茶主打無咖啡因的穀麥茶系列，加上日系簡約風格的店面設計，建立獨特形象。八曜和茶採用編號命名方式，例如「柚香覺醒307」、「炙燒濃乳308」等飲品，在網路討論度相當高。2025年11月與哈根達斯聯名推出草莓冰淇淋白奶茶，更讓八曜和茶聲量大幅提升。
No.4：茶之魔手
被稱為「南霸天」的茶之魔手，目前在全台已擁有超過600家門市。茶之魔手早期主要集中在中南部，近年積極向北拓展，陸續進駐台北、新北與桃園，開店時常出現排隊人潮。茶之魔手也是全台少數擁有自有茶園與五星級製茶廠的連鎖品牌，從種植、採茶到製作飲品都自行完成。
雖然價格平實，但茶之魔手品質依然受到肯定，山楂烏龍、青梅青茶及藍莓凍奶茶等品項廣受網友喜愛。疫情期間茶之魔手曾宣布凍漲並替員工加薪，被網友稱為「良心店」。不過2025年2月台南分店因廣告使用簡體字與中國用語，引發網友不滿，員工回嗆更讓事件延燒，當日聲量衝上7588筆，也推高整體討論度。
No.5：CoCo都可
在競爭激烈的手搖飲市場中，老字號品牌CoCo都可以親民價格與多款經典飲品維持高度人氣。百香雙響炮與奶茶三兄弟是CoCo代表作，配料豐富、口感層次十足，深受喜歡加料的消費者喜愛。在網路溫度計手搖飲聲量排行中，CoCo也常名列前茅。
此外，CoCo長期推出優惠活動，如週三好友日珍珠奶茶第二杯0元、指定飲品買一送一，以及38婦女節推出粉角奶茶38元等限時優惠，都大幅提升品牌討論度。近期Dcard一篇詢問「CoCo最強配料」的貼文引發熱議，許多網友一致推薦QQ配料，認為口感豐富、是飲品靈魂。
No.6：清心福全
1987年創立於台南的清心福全，是許多台灣人從小喝到大的老字號品牌。多年來推出多款經典飲品，其中優多綠茶以酸甜清爽的風味最具代表性，是不少老顧客到店必點的品項。
此外，在網路上討論度很高的「珍珠蜂蜜鮮奶普洱」也被視為隱藏版人氣飲品，濃郁普洱茶香搭配蜂蜜甜味，再加上夢幻漸層外觀，吸引許多網友推薦。作為全台市佔率第一的手搖飲品牌，清心福全近年也積極與航海王、哥吉拉及三麗鷗等知名IP合作推出聯名杯款與周邊商品，成功拉近與年輕族群距離，排名第六名。
No.7：迷客夏 Milksha
在手搖飲尚未流行鮮奶時，迷客夏以「為了你，我們養了一群牛」這句標語成功建立品牌印象。迷客夏堅持不使用奶精，改以自家牧場生產的「綠光鮮奶」製作飲品，天然香醇的口感也讓鮮奶系列迅速成為主打特色。
迷客夏的飲品選擇多樣，包括純茶、鮮奶茶與創意特調等，其中珍珠大正紅茶拿鐵與芋頭鮮奶被視為鎮店招牌，長年位居熱銷榜前段。隨著品牌知名度提高，目前全台直營與加盟門市已超過250家。憑藉穩定品質與鮮奶特色，迷客夏在市場中站穩腳步，也順利拿下此次排行榜第七名。
No.8：麻古茶坊 MACU TEA
麻古茶坊創立於2008年，最早在高雄起家，麻古以果粒茶為核心特色，強調現點現做、現切水果與現榨果汁，將當季水果與茶飲結合，很快在南台灣打出知名度。至今全台門市數已突破350家，成為市場中極具代表性的手搖品牌之一。
其中最受歡迎的飲品類型就是水果茶系列，例如楊枝甘露以芒果果肉、椰奶搭配綠茶凍與葡萄柚果粒，酸甜清爽又富含層次，是不少咀嚼控心中的經典；芝芝系列則以綿密奶蓋覆蓋茶飲，鹹甜交織的口感同樣深受喜愛。此外，麻古在經營策略上也獲得肯定，根據2023年網路溫度計「第六屆網路口碑之星」排行，麻古茶坊拿下連鎖手搖飲「策略卓越獎」，人氣與口碑兼具。
No.9：一沐日
起源於台中一中街的一沐日，以濃厚台灣風格在茶飲市場中建立鮮明形象，將草仔粿、粉粿等傳統台式點心元素加入飲品，讓茶飲不僅有風味，也多了豐富的咀嚼感，創造出獨特的味覺記憶。過去還曾推出九層塔奶蓋烏龍綠、鹽酥雞奶蓋等創意飲品，把街頭小吃概念融入茶飲，因此被網友稱為「最有台味的手搖店」。
一沐日近年聲量高峰出現在2025年10月31日，當時藝人粿粿爆發出軌事件，由於一沐日主打草仔粿與粉粿飲品，不少網友玩起諧音梗戲稱「品牌先知」。對此，一沐日官方幽默回應「不要再幫我們創造新品了，請把空間留給研發部」，拒絕蹭八卦行銷的態度獲得網友一致好評，單日聲量衝上1346筆，也被封為最清流手搖飲品牌。
No.10：可不可熟成紅茶 KEBUKE
在眾多手搖飲品牌中，「可不可熟成紅茶」一直被視為紅茶系飲品的代表之一。可不可2008年於台中向上市場附近創立，從最初的小店發展至今，全台門市已超過170家，據點遍布各縣市。店面主打英式復古風格，彷彿老式茶商洋行般的設計，成功吸引許多年輕族群拍照打卡。
可不可在飲品方面以帶有木質香與淡淡果韻的茶湯聞名，再搭配白玉珍珠、水玉等配料增加口感層次。像春芽冷露、白玉歐蕾及胭脂紅茶等經典品項，長年都是人氣熱銷款，也讓可不可在競爭激烈的市場中維持穩定地位。
資料來源：《網路溫度計》
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1.50嵐
2.UG Tea 樂己
3.八曜和茶
4.茶之魔手
5.CoCo都可
6.清心福全
7.迷客夏 Milksha
8.麻古茶坊 MACU TEA
9.一沐日
10.可不可熟成紅茶 KEBUKE
No.1：50嵐
在眾多品牌競爭下，最終由50嵐以4萬4901筆網路聲量奪得第一名。這個在台灣深耕超過30年的經典品牌，以品質穩定與平價策略著稱，部分飲品還提供免費加料選項，長期累積大量忠實顧客。四季春、波霸珍椰、紅茶拿鐵與冰淇淋紅茶等都是歷久不衰的熱門品項。
社群平台上也常出現討論50嵐魅力的話題，一名網友在Threads提問「為什麼50嵐這麼厲害」引發百萬瀏覽，許多人認為50嵐成功關鍵在於品質穩定、產品單純。2025年10月19日，BLACKPINK成員Rosé在高雄演唱會期間被拍到手拿波霸紅茶拿鐵，引發粉絲瘋狂跟風，明星效應讓50嵐聲量再度攀升，也鞏固50嵐的人氣冠軍地位。
在近年的手搖飲市場中，UG樂己被視為話題度極高的新興品牌，UG樂己由歇腳亭打造，主打AI智能製茶概念，以綠色時尚為品牌視覺核心。透過AI系統控制沖泡與出杯流程，一杯飲品最快約7秒即可完成，不僅縮短排隊時間，也確保每杯風味保持一致。
其中招牌純茶「三窨十五茉」以濃郁茉莉花香與清爽口感受到歡迎，是許多消費者初次嘗試UG的首選。調查顯示，2025年12月21日品牌聲量達高峰，當時台北捷運發生攻擊事件，UG董事長前往悼念時攜帶印有LOGO的飲料與花束，引發網友質疑藉災難行銷而遭炎上，隔日董事長召開記者會致歉，事件讓UG討論度瞬間暴增。
近年快速竄紅的八曜和茶，最初從高雄發跡，因品牌特色鮮明與品質穩定，逐漸在市場中打開知名度，並被網友列為「南部手搖四大天王」之一。隨著人氣增加，八曜和茶近年開始向北拓展，在三重與永和等地設立分店，吸引不少北部消費者排隊嚐鮮。
與多數主打奶茶或果茶的品牌不同，八曜和茶主打無咖啡因的穀麥茶系列，加上日系簡約風格的店面設計，建立獨特形象。八曜和茶採用編號命名方式，例如「柚香覺醒307」、「炙燒濃乳308」等飲品，在網路討論度相當高。2025年11月與哈根達斯聯名推出草莓冰淇淋白奶茶，更讓八曜和茶聲量大幅提升。
被稱為「南霸天」的茶之魔手，目前在全台已擁有超過600家門市。茶之魔手早期主要集中在中南部，近年積極向北拓展，陸續進駐台北、新北與桃園，開店時常出現排隊人潮。茶之魔手也是全台少數擁有自有茶園與五星級製茶廠的連鎖品牌，從種植、採茶到製作飲品都自行完成。
雖然價格平實，但茶之魔手品質依然受到肯定，山楂烏龍、青梅青茶及藍莓凍奶茶等品項廣受網友喜愛。疫情期間茶之魔手曾宣布凍漲並替員工加薪，被網友稱為「良心店」。不過2025年2月台南分店因廣告使用簡體字與中國用語，引發網友不滿，員工回嗆更讓事件延燒，當日聲量衝上7588筆，也推高整體討論度。
在競爭激烈的手搖飲市場中，老字號品牌CoCo都可以親民價格與多款經典飲品維持高度人氣。百香雙響炮與奶茶三兄弟是CoCo代表作，配料豐富、口感層次十足，深受喜歡加料的消費者喜愛。在網路溫度計手搖飲聲量排行中，CoCo也常名列前茅。
此外，CoCo長期推出優惠活動，如週三好友日珍珠奶茶第二杯0元、指定飲品買一送一，以及38婦女節推出粉角奶茶38元等限時優惠，都大幅提升品牌討論度。近期Dcard一篇詢問「CoCo最強配料」的貼文引發熱議，許多網友一致推薦QQ配料，認為口感豐富、是飲品靈魂。
1987年創立於台南的清心福全，是許多台灣人從小喝到大的老字號品牌。多年來推出多款經典飲品，其中優多綠茶以酸甜清爽的風味最具代表性，是不少老顧客到店必點的品項。
此外，在網路上討論度很高的「珍珠蜂蜜鮮奶普洱」也被視為隱藏版人氣飲品，濃郁普洱茶香搭配蜂蜜甜味，再加上夢幻漸層外觀，吸引許多網友推薦。作為全台市佔率第一的手搖飲品牌，清心福全近年也積極與航海王、哥吉拉及三麗鷗等知名IP合作推出聯名杯款與周邊商品，成功拉近與年輕族群距離，排名第六名。
在手搖飲尚未流行鮮奶時，迷客夏以「為了你，我們養了一群牛」這句標語成功建立品牌印象。迷客夏堅持不使用奶精，改以自家牧場生產的「綠光鮮奶」製作飲品，天然香醇的口感也讓鮮奶系列迅速成為主打特色。
迷客夏的飲品選擇多樣，包括純茶、鮮奶茶與創意特調等，其中珍珠大正紅茶拿鐵與芋頭鮮奶被視為鎮店招牌，長年位居熱銷榜前段。隨著品牌知名度提高，目前全台直營與加盟門市已超過250家。憑藉穩定品質與鮮奶特色，迷客夏在市場中站穩腳步，也順利拿下此次排行榜第七名。
麻古茶坊創立於2008年，最早在高雄起家，麻古以果粒茶為核心特色，強調現點現做、現切水果與現榨果汁，將當季水果與茶飲結合，很快在南台灣打出知名度。至今全台門市數已突破350家，成為市場中極具代表性的手搖品牌之一。
其中最受歡迎的飲品類型就是水果茶系列，例如楊枝甘露以芒果果肉、椰奶搭配綠茶凍與葡萄柚果粒，酸甜清爽又富含層次，是不少咀嚼控心中的經典；芝芝系列則以綿密奶蓋覆蓋茶飲，鹹甜交織的口感同樣深受喜愛。此外，麻古在經營策略上也獲得肯定，根據2023年網路溫度計「第六屆網路口碑之星」排行，麻古茶坊拿下連鎖手搖飲「策略卓越獎」，人氣與口碑兼具。
起源於台中一中街的一沐日，以濃厚台灣風格在茶飲市場中建立鮮明形象，將草仔粿、粉粿等傳統台式點心元素加入飲品，讓茶飲不僅有風味，也多了豐富的咀嚼感，創造出獨特的味覺記憶。過去還曾推出九層塔奶蓋烏龍綠、鹽酥雞奶蓋等創意飲品，把街頭小吃概念融入茶飲，因此被網友稱為「最有台味的手搖店」。
一沐日近年聲量高峰出現在2025年10月31日，當時藝人粿粿爆發出軌事件，由於一沐日主打草仔粿與粉粿飲品，不少網友玩起諧音梗戲稱「品牌先知」。對此，一沐日官方幽默回應「不要再幫我們創造新品了，請把空間留給研發部」，拒絕蹭八卦行銷的態度獲得網友一致好評，單日聲量衝上1346筆，也被封為最清流手搖飲品牌。
在眾多手搖飲品牌中，「可不可熟成紅茶」一直被視為紅茶系飲品的代表之一。可不可2008年於台中向上市場附近創立，從最初的小店發展至今，全台門市已超過170家，據點遍布各縣市。店面主打英式復古風格，彷彿老式茶商洋行般的設計，成功吸引許多年輕族群拍照打卡。
可不可在飲品方面以帶有木質香與淡淡果韻的茶湯聞名，再搭配白玉珍珠、水玉等配料增加口感層次。像春芽冷露、白玉歐蕾及胭脂紅茶等經典品項，長年都是人氣熱銷款，也讓可不可在競爭激烈的市場中維持穩定地位。