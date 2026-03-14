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2026年AFC女子亞洲盃如火如荼展開，台灣女足在面對上屆冠軍中國隊的比賽中，展現出強大的韌性與拚勁。總統賴清德在臉書發文肯定國腳們的表現，讚許球員在面對高強度對手時無所畏懼，力拚至延長賽才以0比2惜敗，奮戰到底的精神令人驕傲。賴清德強調，台灣隊在此次賽事中不僅首度擊敗越南隊、奪下關鍵積分，更讓國際看見台灣女足的顯著進步。不過，這次的比賽中卻發生意外插曲。傳出有球迷攜帶標示「TAIWAN」字樣的衣物及看板被沒收，賴清德對此表達遺憾，強調人民為自己的國家與選手加油是天經地義的事，更是讓世界看到台灣團結的力量。為了確保現場球迷與選手的安全，外交部駐澳大利亞代表處同仁在第一時間前往伯斯提供協助，並持續與澳洲警方及相關單位保持密切聯繫。台灣女足將於3月19日的附加賽迎戰北韓隊，爭取世界盃門票。雖然對手實力強勁、晉級之路挑戰艱鉅，但賴清德呼籲國人繼續支持「Team Taiwan」，相信球員只要延續永不放棄的團隊精神，一定能在接下來的比賽中，再度為台灣拚出一場精彩好球。世界棒球經典賽中華隊雖無緣複賽，但已激起全民愛國心，今年9月還有亞洲運動會等比賽，將有更多台灣英雄在國際舞台發光發熱。