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行政院長卓榮泰日前赴日觀賞世界棒球經典賽，自費包機行程引發在野黨猛烈砲火。反紫光成員許美華臉書發文，卓榮泰身為政府第三號人物，在台日斷交54年後現身東京，本質上就是「百分之兩百的公務行程」與重大的外交突破。她認為，棒球作為台灣國球，閣揆親赴現場為國手加油，國際上視為理所當然的官方應援，但在台灣卻被藍白陣營扭曲為私人行程弊端，甚至逼得卓榮泰須自掏腰包付包機費用，簡直荒謬至極。許美華舉例歷屆的世界盃足球賽，無數國家的總統、總理大陣仗飛往現場為國家隊助陣，這在國際政治中是展現國力與凝聚民心的公務常態。她強調，WBC對台灣而言等同於棒球界的世足賽，在台日關係空前友好之際，卓榮泰以看球為名現身東京，實則突破了半世紀的外交框架，卻被逼成「先上車後補票」的自費爭議。對此，包括媒體人黃暐瀚、寶傑，甚至前國民黨立委費鴻泰及前主席朱立倫，都陸續對此行的外交實質意義表達肯定。許美華將此爭議與在野黨立委的兩岸行程進行對比，質疑「卓榮泰去東京加油是私人行程、要自費；立委去中國卻算公務行程、花公費？」她痛批，賣台立委絡繹不絕往返中國拜見王毅或國台辦，領取任務卻花納稅人的錢，這才是台灣當前最荒謬的現實。她預言卓榮泰的東京之行在未來外交檔案解密後，貢獻將不言而喻，現在執意政治操弄、攻擊的人，名字都將被刻在歷史的恥辱柱上。