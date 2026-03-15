蘋果日前才剛推出iPhone 17系列的最後一款產品iPhone 17e，業內認為，蘋果計畫在今年9月率先發表新款iPhone 18 Pro和Pro Max，而基本款iPhone 18則可能延至2027年春季才會問世。目前網路上流傳出關於今年Pro系列機型的多項爆料，外媒透露iPhone 18 Pro系列的「7大升級」，硬體規格大升級之外，最讓人驚喜的是，價格有望凍漲，在全球記憶體漲翻天之際，iPhone 18 Pro如果沒漲價，將會更具有換機誘因。
iPhone 18 Pro傳聞1：動態島面積縮小
雖然iPhone 18 Pro還不會完全取消動態島，但據傳蘋果已成功將部分Face ID組件隱藏於螢幕下方，這項技術突破將使動態島的視覺體積大幅縮減，預計會比iPhone 17 Pro上的動態島面積縮小約35%。
iPhone 18 Pro傳聞2：主鏡頭搭載可變光圈
頂規的iPhone 18 Pro Max主相機預計將配備類似單眼相機的可變光圈功能，這項升級能讓使用者根據不同的拍攝條件，自由調整進入感光元件的進光量，還能更完美地控制景深效果。
iPhone 18 Pro傳聞3：升級A20 Pro晶片
iPhone 18 Pro與Pro Max預計將換上蘋果最新、最快的A20 Pro處理器，將會是蘋果首次採用2奈米製程工藝的晶片，預期在效能與能源效率上都會有大幅度的躍升。同時，A20 Pro也可能配備改良的N2網路晶片，進一步提升Wi-Fi連線的表現。
iPhone 18 Pro傳聞4：導入C2數據機晶片
蘋果在自研晶片上的腳步並未停歇，有別於目前在iPhone 17e與iPhone Air上採用、且不支援5G毫米波的C1/C1X模組，iPhone 18 Pro系列有望採用全新的C2蜂巢式數據機模組，可支援5G毫米波，還傳出可能具備衛星5G連線，確保用戶走到哪都不斷網，且自家數據機的效率更高，能延長電池續航力。
iPhone 18 Pro傳聞5：電池容量升級至5200 mAh
續航力有望再突破，據傳iPhone 18 Pro的電池容量將來到約5200 mAh，比起iPhone 17 Pro Max的5088 mAh有微幅提升。雖然數字看似變化不大，但若結合全新2奈米晶片與高效率數據機的優化，實際的續航力提升預估會讓使用者相當「有感」。
iPhone 18 Pro傳聞6：大膽新色
蘋果近期的機身配色越來越大膽，iPhone 18 Pro系列可能也會延續iPhone 17 Pro的鮮豔策略，目前傳出蘋果正嘗試推出咖啡棕、紫色以及酒紅色等新色。此外，機身背面的雙色調設計可能會變得較不顯眼，讓鋁製與玻璃材質的視覺效果更加協調統一。
iPhone 18 Pro傳聞7：價格凍漲
在全球記憶體成本不斷上漲，且各大競爭品牌，如三星等紛紛調漲最新旗艦機售價的環境下，蘋果似乎打算逆勢操作，蘋果透過成本控制，維持iPhone 18 Pro與Pro Max的定價與前代相同。如果蘋果真的能做到加量不加價，勢必將讓這款新機在市場上展現極大的吸引力。
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雖然iPhone 18 Pro還不會完全取消動態島，但據傳蘋果已成功將部分Face ID組件隱藏於螢幕下方，這項技術突破將使動態島的視覺體積大幅縮減，預計會比iPhone 17 Pro上的動態島面積縮小約35%。
iPhone 18 Pro傳聞2：主鏡頭搭載可變光圈
頂規的iPhone 18 Pro Max主相機預計將配備類似單眼相機的可變光圈功能，這項升級能讓使用者根據不同的拍攝條件，自由調整進入感光元件的進光量，還能更完美地控制景深效果。
iPhone 18 Pro傳聞3：升級A20 Pro晶片
iPhone 18 Pro與Pro Max預計將換上蘋果最新、最快的A20 Pro處理器，將會是蘋果首次採用2奈米製程工藝的晶片，預期在效能與能源效率上都會有大幅度的躍升。同時，A20 Pro也可能配備改良的N2網路晶片，進一步提升Wi-Fi連線的表現。
iPhone 18 Pro傳聞4：導入C2數據機晶片
蘋果在自研晶片上的腳步並未停歇，有別於目前在iPhone 17e與iPhone Air上採用、且不支援5G毫米波的C1/C1X模組，iPhone 18 Pro系列有望採用全新的C2蜂巢式數據機模組，可支援5G毫米波，還傳出可能具備衛星5G連線，確保用戶走到哪都不斷網，且自家數據機的效率更高，能延長電池續航力。
iPhone 18 Pro傳聞5：電池容量升級至5200 mAh
續航力有望再突破，據傳iPhone 18 Pro的電池容量將來到約5200 mAh，比起iPhone 17 Pro Max的5088 mAh有微幅提升。雖然數字看似變化不大，但若結合全新2奈米晶片與高效率數據機的優化，實際的續航力提升預估會讓使用者相當「有感」。
iPhone 18 Pro傳聞6：大膽新色
蘋果近期的機身配色越來越大膽，iPhone 18 Pro系列可能也會延續iPhone 17 Pro的鮮豔策略，目前傳出蘋果正嘗試推出咖啡棕、紫色以及酒紅色等新色。此外，機身背面的雙色調設計可能會變得較不顯眼，讓鋁製與玻璃材質的視覺效果更加協調統一。
iPhone 18 Pro傳聞7：價格凍漲
在全球記憶體成本不斷上漲，且各大競爭品牌，如三星等紛紛調漲最新旗艦機售價的環境下，蘋果似乎打算逆勢操作，蘋果透過成本控制，維持iPhone 18 Pro與Pro Max的定價與前代相同。如果蘋果真的能做到加量不加價，勢必將讓這款新機在市場上展現極大的吸引力。