我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《世界大戰》是今年金酸莓獎獲得最多獎的影片，冰塊酷巴也被選為最差男主角。（圖／摘自IMDb）

▲《超硬伴娘》瑞貝爾威爾森（中）是今年金酸莓獎最差女主角獲獎者。（圖／摘自IMDb）

▲楊紫瓊以《星際爭霸戰：31區》入圍金酸莓獎最差女主角，沒有得獎，幸運逃過一劫。（圖／摘自IMDb）

▲迪士尼真人版《白雪公主》票房失利，女主角瑞秋曾格勒（如圖）被酸民圍剿，也在金酸莓獎獲得最差男配角、最差銀幕組合兩座獎。（圖／摘自IMDb）

以消遣大明星落漆演出和讓人失望大片為宗旨的金酸莓獎，照例在奧斯卡頒獎前揭曉得獎名單。今年由改編自經典科幻小說的最新版《世界大戰》拿下最差影片、最差導演（瑞奇李）、最差男主角（冰塊酷巴）等5項獎，成為最被羞辱的大輸家，而上映時遭到圍剿、票房慘敗的迪士尼真人版《白雪公主》則拿下最差男配角、最差銀幕組合兩項獎，獲獎者都是「7位『人工』小矮人」。第46屆金酸莓獎搶先在98屆奧斯卡頒獎前宣布得獎名單，曾經有史蒂芬史匹柏、湯姆克魯斯等名導與巨星搬上大銀幕過的《世界大戰》，殺青後在片庫冷凍了好幾年才被丟出來在亞馬遜Prime Video上架，成績可想而知，但金酸莓獎仍然在有《白雪公主》這樣各方砲轟的話題慘劇入圍情況下，選擇修理《世界大戰》，更稱該片推出後瞬間成為「觀眾想知道到底多爛而非看不可」的經典。冰塊酷巴在《世界大戰》扮演湯姆克魯曾經詮釋過、想拯救孩子脫離危險的爸爸，雖然加入了網路虛擬數據這種更貼近現代生活的內容，卻完全和觀眾期待的「大場面大片」相差甚遠，更被批評毀掉原著，冰塊酷巴的演技也讓人一言難盡。獲得最差女主角的則是《超硬伴娘》裡頂尖特務的瑞貝爾威爾森，過去以「胖艾美」形象深植人心的她，完全讓人想像不到能當動作英雄。和瑞貝爾威爾森一同入圍最差女主角的還有兩位昔日奧斯卡影后：楊紫瓊（星際爭霸戰：第31區）、娜塔莉波曼（尋秘不老泉），兩人都被埋沒在不成功的商業類型影片中，難以發揮演技實力，可是相較之下還是角色設定很硬拗的瑞貝爾威爾森更令觀眾尷尬。過去金酸莓獎最經典的是奧斯卡影后荷莉貝瑞以《貓女》獲最差女主角，破天荒親自到場領獎，還一手舉起奧斯卡小金人，另一手拿起金酸莓獎座、假哭致詞，上演「難以置信」的表情，自娛娛人，反倒贏得觀眾的喜愛。迪士尼真人版《白雪公主》有一堆讓卡通原版粉絲難以接受的安排，像是女主角瑞秋曾格勒的膚色並不白皙、白馬王子被刪除、公主完全不戀愛腦倒是充滿接班國王的政治企圖心等，瑞秋又表示卡通版的王子像變態跟蹤狂、情節以現代眼光看來怪怪的，激怒更多的迪士尼粉絲，為自己招來一堆酸民攻擊，也拖垮片子票房，不過她逃過最差女主角提名，金酸莓獎只能頒給這部片最差男配角等兩項獎。《白雪公主》裡的7個小矮人原先可能會由一堆不同種族、性別的演員擔任，在現場拍攝照流出引爆爭議後，電影裡改成CGI版本製作、較接近卡通版外型的小矮人，無奈仍然遭到觀眾抨擊，拿下最差男配角、最差銀幕組合，算是「實至名歸」。而和尼可拉斯凱吉等人合演《槍手》的史嘉莉蘿絲史特龍，是動作天王席維斯史特龍的女兒，爸爸就已經是金酸莓獎最愛攻擊的大牌，女兒也難逃被選為最差女配角的結果。至於入圍本屆奧斯卡影后的凱特哈德森，則獲得金酸莓獎唯一具有肯定意味的「最佳贖莓獎」，認可她在《悠唱藍調》的精彩表現，足以為過去在一堆爛片的演出贖罪。