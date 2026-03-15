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胡瓜YouTube節目《下面一位》最新一集回到苗栗故鄉，和一位粉絲約在國小門口相見，結果卻見到一台法拉利來接待，直奔一座約9000坪的私人莊園，不只收藏豪車，還有樂團演奏和飼養300斤鱘龍魚，讓他震驚不已。胡瓜帶著節目重返故鄉，和一位粉絲約在校門口相見，結果當他抵達時現場有20位樂手列隊歡迎，都是粉絲和專業老師組成的團隊，讓胡瓜忍不住笑說，「我《鑽石舞台》那時候也沒找到這麼多樂隊。」不僅如此，粉絲還開法拉利接待，直奔一座約9000坪的莊園，他的莊園不僅是私人居住，還開放民眾參觀，胡瓜也好奇他的職業，原來他是做工程起家，現在那些豪車也很少在開，只有助理偶爾會出去「遛車」，不要沒電就好，讓胡瓜忍不住說，「賣掉啊！賣給我。」除了這位富豪等級的粉絲之外，胡瓜還見了一位廟公粉絲，體驗了廟公日常，親自點香、整理香爐，還拿工具清理神像旁的蜘蛛網，胡瓜感性說，每次與粉絲見面都像是打開一本人生故事書，看到大家的成功、努力、善良，讓他收穫滿滿。