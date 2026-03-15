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▲嘉寶是港泰混血，五官深邃擁有可愛外型。（圖／翻攝自IG@kapo_4467）

巫苡萱、「Kapo」嘉寶、Nabi373昨（14）日為慶祝台灣在2026世界棒球經典賽（WBC）中擊敗韓國，出席通信品牌發放雞排的活動，嘉寶原是富邦啦啦隊，日前爆出她因擅闖貴賓室偷看SUPER JUNIOR小分隊表演遭解約，不過經紀公司也闢謠，嘉寶表示未來的發展要看公司安排，目前正在學韓文，希望朝不同領域發展。嘉寶日前爆出擅闖球場貴賓室看SUPER JUNIOR小分隊表演，因此激怒韓方遭到富邦解約，不過經紀公司闢謠澄清，嘉寶也透露未來發展還在等公司安排，目前正在精進語言能力，認真學韓文，希望能朝啦啦隊以外的方向發展。巫苡萱和好友一起去東京巨蛋看比賽，台韓比賽那天，剛好買到韓國應援區的位置，周圍都是韓國球迷，因此不好意思大聲應援，都憋在心裡，連國旗都收起來，衣服也蓋住，「我就默默的學結印哥，一直在那邊拜託快出去！三振他三振他！」等到中華隊打贏韓國隊，巫苡萱說，周圍都聽到尖叫聲和哭泣聲，才發現原來身邊有那麼多台灣人，「真的落淚那一刻，是我們台灣隊長陳傑憲盜壘跑回本壘那一刻」。