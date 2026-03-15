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2026世界棒球經典賽（WBC）最強黑馬義大利隊，今（15）日在八強生死戰中面對世界排名第7、曾連兩屆奪下亞軍的波多黎各，義大利憑藉著首局猛烈的灌分攻勢，加上牛棚投手的關鍵救火，終場以8：6險勝對手。義大利不僅豪取本屆賽事的5連勝，更創下隊史首度闖進經典賽四強的壯舉，下一戰將挑戰日本與委內瑞拉之戰的勝者。比賽剛開局便充滿戲劇張力。1局上波多黎各靠著卡斯楚（Willi Castro）的首打席全壘打先馳得點，但義大利隊隨即在1局下發動反攻。面對波國王牌魯戈（Seth Lugo），義大利打線展現恐怖的串聯能力，帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）、坎佐內（Dominic Canzone）與卡格里安諾內（Jac Caglianone）接連敲出適時安打。波多黎各先發投手魯戈今日狀態低迷，僅投0.1局便「核爆」丟掉4分黯然退場。義大利單局猛攻一輪取得4：1領先，不僅打響第一砲，更直接將波多黎各最有力的防線徹底粉碎。義大利隊今日打線發揮平均，先發九棒中除了首棒打者外全員敲安。4局下義大利攻勢再起，在2人出局滿壘的絕對劣勢下，費雪（Andrew Fischer）與多拉吉歐（J.J. D’Orazio）先後揮出清壘的二壘安打，幫助球隊將領先優勢擴大至8：2。其中多拉吉歐單場繳出雙安、3打點的驚人表現，成為此役進攻端的最大功臣。帶著6分領先進入比賽後段的義大利，在第8局一度遭遇大麻煩。波多黎各展現強大韌性，趁著義大利牛棚控球亂流、暴投與安打串聯，單局狂追4分，將比分縮小至2分差，比賽瞬間緊張了起來。關鍵時刻，義大利推派韋瑟特（Greg Weissert）登板救火。韋瑟特展現強大的心理素質，在危機四伏的情況下送出關鍵三振，隨後更在第9局穩紮穩打守住最後防線。韋瑟特後援1.2局飆出2K、無失分，粉碎波多黎各的逆轉夢，也護送義大利隊挺進最終準決賽。本屆義大利隊已接連擊潰美國、墨西哥與波多黎各等強權，這股「義式旋風」能否一路殺向冠軍戰，已成為全球球迷最關注的話題。