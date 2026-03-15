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▲日劇女王米倉涼子與阿根廷籍男友傳出情變。（圖／采昌國際多媒體提供）

涉毒案最終不起訴 但形象仍受影響

5年戀情傳生變 男友離開日本失聯

日本知名女星米倉涼子先前捲入涉嫌違反《毒品取締法》的風波，雖然最終未被起訴，但事件仍對她的演藝形象造成不小衝擊。如今又傳出她的感情生活出現變化，與交往多年的阿根廷籍舞者男友Gonzalo疑似關係緊張。日媒指出，男方早在去年離開日本後便未再返回，兩人之間的聯繫也逐漸減少，使外界猜測這段感情可能面臨分手危機。今年初，米倉涼子因涉嫌違反毒品相關法規遭警方調查，消息曝光後震動日本娛樂圈。東京地方檢察廳於1月底宣布對案件做出不起訴處分，主要原因是尿液檢測結果為陰性，加上缺乏足夠證據，因此未進入起訴程序。儘管法律上已經結案，但事件曝光後仍對她的形象帶來一定影響，也讓她一度取消多項公開活動。在調查期間，警方曾前往米倉涼子的住處進行搜索，並要求她配合相關調查。由於案件備受關注，她在消息爆出後長時間未公開露面，也暫停部分工作安排。直到近期召開記者會，她才重新出現在公眾視野，正式回應外界關切。這段沉寂期間，也讓媒體持續關注她的近況與未來發展。除了案件風波外，米倉涼子的感情狀況也成為日媒焦點，米倉涼子與阿根廷舞者Gonzalo過去交往多年，2人感情曾被視為相當穩定，不過近期傳出男方在去年離開日本後，便很少再與她聯絡，甚至沒有回國計畫，使得這段5年的戀情被認為可能出現裂痕，相關消息曝光後，也引起不少粉絲關心她的感情狀態。雖然接連面臨事件與感情傳聞，但米倉涼子的演藝事業仍持續進行，她的代表系列作品《派遣女醫X》最新電影版《劇場版派遣女醫X FINAL》目前仍在朝日電視台相關平台播出。圈內人士指出，這部作品被視為她重新站回大眾視野的重要機會，未來能否藉由作品挽回形象，也成為外界關注焦點。