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誰說傳統產業沒有前途？財信傳媒董事長謝金河近日在臉書發文，以變壓器大廠華城為例指出，過去變壓器，配電盤是很傳統的產業，如今搭上AI列車，華城毛利率也拉升至42%以上，股價也衝破千元大關、市值飆漲至3000億元，這也是傳統產業走出寬闊大道的代表作，誰說傳統產業沒有明天？事在人為。謝金河指出，在2022年中，華城股價30幾元的時候，他帶領考察團到台中港的工廠參訪，那一年，陸續看過中興電工和士電，他對華城的總經理許逸德留下深刻印象，驍勇善戰，年紀又輕，他相信華城一定有一番新局面。2022年尾，AI才剛剛萌芽，但是台電的電力系統更新，帶給重電業者機會，華城從23年進入佳境。這個時候又遇上美國基礎建設大投資潮，華城業績開始爆發。2022年華城營收77.51億元，淨利8.38億元，EPS從2021年的1.11元起跳。謝金河還表示，他有一位朋友非常看好華城的未來，把車牌都改成1519！華城在AI大浪中𡚒起，2023年EPS跳升至9.87元，2024年14.93元，去年是13.99元，股價一鼓作氣衝上1115元，市值一度超過3000億元。謝金河進一步提到，許逸德接任華城總經理的時候，股價是17.2元，華城股價最低是7.8元，這次搖身變成千元股，這是傳統產業的奇葩，這也代表著AI強調算力，但追求算力一定要有電力，未來的輸配電是不可或缺的熱門產業。謝金河認為，過去變壓器，配電盤是很傳統的產業，如今搭上AI列車，華城毛利率也拉升至42%以上，這是質的精進！如今華城市值到3000億元，華城供應鏈廠商也會愈來愈壯大。50億市值的華城和3000億市值的華城威力大不相同！在全球投資電力的新時代，華城會愈來愈茁壯，這也是傳統產業走出寬闊大道的代表作，誰說傳統產業沒有明天？事在人為。