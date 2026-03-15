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▲卞慶華在節目中超犧牲，直接將眉毛剃掉一半。（圖／翻攝自卞慶華IG@andybian0619）

節目效果犧牲形象 彩妝師現場剃眉

眉毛已逐漸長回 粉絲不用擔心

男星卞慶華近年在戲劇與綜藝領域都有亮眼表現，自BL劇《HIStory3－圈套》走紅後，人氣持續上升，也陸續參與多個節目錄製，不過日前有網友發現，他其中一側眉毛明顯缺了一大塊，畫面看起來相當突兀，立刻在社群平台引發討論。對此，他也在13日親自拍攝影片說明真相，坦言這其實是為了節目效果而做出的犧牲，並笑說：「做藝人就是觀眾開心，我就開心。」卞慶華在影片中透露，先前錄製綜藝節目時，為了增加節目效果，製作單位安排了一個特殊橋段，讓彩妝師直接在現場剃掉他一半的眉毛。畫面曝光後，現場藝人紛紛發出驚呼聲，氣氛相當熱鬧。當時一旁的藝人王少偉還忍不住提醒：「你不是還在拍戲嗎？」顯示大家對這個舉動都感到十分驚訝。節目片段中，卞慶華一開始並沒有立刻意識到自己的眉毛被剃掉，直到他看到鏡子中的模樣，才驚訝地大喊出聲。誇張反應也讓現場笑成一片，整段過程被節目完整記錄下來。雖然看起來相當犧牲形象，但他仍以輕鬆態度面對，認為只要節目效果好、觀眾看得開心，一切都值得。面對網友的好奇與關心，卞慶華也在影片中特別說明，目前被剃掉的眉毛已經慢慢長回來，希望粉絲不用太擔心。他也笑說自己其實並沒有太在意這件事，畢竟錄製節目本來就常常會遇到各種突發狀況，只要不影響工作，基本上都能接受。影片曝光後，引來不少網友留言討論，有人覺得整個過程相當搞笑，也有人替他感到心疼。部分粉絲認為藝人為節目效果付出太多，希望製作單位不要過度犧牲藝人形象；也有人打趣留言說：「是不是怕不能繼續當班底才這麼拚？」無論如何，這段「剃眉事件」也意外替節目帶來不少討論度。