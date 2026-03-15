美式賣場好市多（Costco）經常會有特色零食新品，供會員購買嚐鮮，近期好市多又上架一款在加拿大很有名的洋芋片口味「番茄醬」，而且包裝上寫著「限量發售」，許多人看到紛紛表示，「好奇好吃嗎？加拿大的超級好吃」，也有網友分享試吃心得，「跟德州薯條比不會太鹹，它是甜甜的，很順口」、「吃起來酸酸甜甜，很涮嘴」。
加拿大熱門洋芋片 像樂事版德州薯條
有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，樂事近期推出新品「亨氏番茄醬洋芋片」，在好市多限量發售，有其他人看到後馬上說「感覺很好吃！明天就去買！」也有網友好奇詢問，「好奇好吃嗎？加拿大的超級好吃」，已經嚐鮮的內行人則分享，「相較之下，加拿大的比較鹹，口感較硬脆」、「不會很鹹，口感薄脆」、「跟德州薯條比不會太鹹，他是甜甜的，很順口」、「就是德州薯條版的波卡，還不錯吃」。
經常開箱好市多美食的Fifi食旅也在IG分享試吃心得，「好市多新上市！竟然是番茄醬洋芋片，這款在加拿大很有名！現在不用找代購了」，超愛番茄醬的他們在賣場看到後馬上購入，一包有580公克，售價是229元，每100公克約39.48元，而且包裝上還寫著限量發售，立刻抓了3包結帳，一打開來就有濃濃的番茄醬味，吃起來就是番茄醬本人的味道，「吃起來酸酸甜甜，很涮嘴！會回購」。
番茄醬口味台灣製造 限量發售、每包229元
根據好市多官網介紹，這款洋芋片是樂事和亨氏（HEINZ）聯名推出番茄醬口味，濃郁薯香加上亨氏番茄醬的酸甜滋味，經典搭配讓人一口接一口，雖然是加拿大有名的洋芋片，不過這款洋芋片產地為台灣。每包為580公克的好市多版本大包裝，採用夾鏈袋設計，吃不完可以暫時封起來，現場售價是229元一包，如果是好市多線上宅配，含運價格是259元一包。
好市多除了番茄醬洋芋片之外，還有一款來自澳洲的「Red Rock Deli 蜂蜜烤雞風味洋芋片」也受到許多人討論，每包640公克，官網線上宅配價格是349元宅配，有會員分享，第一口可以吃到濃濃的烤雞味，整體吃起來「鹹鹹甜甜、層次很乾淨，而且洋芋片很脆，越吃越涮嘴」，「這款真的好吃！雖然價格有點不美麗」、「真的好吃，現場試吃馬上帶一包回家」。
資料來源：好市多、Costco好市多商品經驗老實說、Fifi食旅
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有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，樂事近期推出新品「亨氏番茄醬洋芋片」，在好市多限量發售，有其他人看到後馬上說「感覺很好吃！明天就去買！」也有網友好奇詢問，「好奇好吃嗎？加拿大的超級好吃」，已經嚐鮮的內行人則分享，「相較之下，加拿大的比較鹹，口感較硬脆」、「不會很鹹，口感薄脆」、「跟德州薯條比不會太鹹，他是甜甜的，很順口」、「就是德州薯條版的波卡，還不錯吃」。
經常開箱好市多美食的Fifi食旅也在IG分享試吃心得，「好市多新上市！竟然是番茄醬洋芋片，這款在加拿大很有名！現在不用找代購了」，超愛番茄醬的他們在賣場看到後馬上購入，一包有580公克，售價是229元，每100公克約39.48元，而且包裝上還寫著限量發售，立刻抓了3包結帳，一打開來就有濃濃的番茄醬味，吃起來就是番茄醬本人的味道，「吃起來酸酸甜甜，很涮嘴！會回購」。
番茄醬口味台灣製造 限量發售、每包229元
根據好市多官網介紹，這款洋芋片是樂事和亨氏（HEINZ）聯名推出番茄醬口味，濃郁薯香加上亨氏番茄醬的酸甜滋味，經典搭配讓人一口接一口，雖然是加拿大有名的洋芋片，不過這款洋芋片產地為台灣。每包為580公克的好市多版本大包裝，採用夾鏈袋設計，吃不完可以暫時封起來，現場售價是229元一包，如果是好市多線上宅配，含運價格是259元一包。
好市多除了番茄醬洋芋片之外，還有一款來自澳洲的「Red Rock Deli 蜂蜜烤雞風味洋芋片」也受到許多人討論，每包640公克，官網線上宅配價格是349元宅配，有會員分享，第一口可以吃到濃濃的烤雞味，整體吃起來「鹹鹹甜甜、層次很乾淨，而且洋芋片很脆，越吃越涮嘴」，「這款真的好吃！雖然價格有點不美麗」、「真的好吃，現場試吃馬上帶一包回家」。