3月新品手搖飲料優惠來了！大苑子表示，明（16）日鳳梨季開跑，台農17號「金鑽鳳梨」盛產，推出鳳梨冰茶、芭梨戀人、鳳梨艾波3款新品，還有買一送一好康優惠；KEBUKE可不可熟成紅茶表示，正式更名為「可不可熟成茶行」，全新「茶花烏龍」系列3月17日第二杯6折，《NOWNEWS今日新聞》開箱，推薦生茶烏龍厚乳、茶花烏龍梅等5款飲料搶先曝光。
大苑子：鳳梨冰茶買一送一！3款鳳梨季新品手搖飲料優惠
大苑子支持在地農業，春夏之際迎接台農17號「金鑽鳳梨」盛產季節，其香氣濃郁、甜度高的特性，是外銷日本很受歡迎的台灣優質水果。
大苑子金鑽鳳梨3款新品，「鳳梨冰茶」選用屏東金鑽鳳梨打成果汁，搭配回甘清爽的文山青茶；台農17號鳳梨結合在地甘甜芭樂成「芭梨戀人」；「鳳梨艾波」則以金鑽鳳梨融合新鮮蘋果果汁，酸甜開喝。「鳳梨冰茶」、「芭梨戀人」、「鳳梨艾波」皆為大杯75元。
大苑子表示，鳳梨新品「買一送一」會員限定優惠活動：
◾️3月13日至3月15日連續3天，APP會員可參加「春日旺來好運到」預購活動，鳳梨系列飲品5杯不到7折。每日指定品項預購優惠：3月13日鳳梨冰茶、3月14日芭梨戀人、3月15日旺來艾波（每款限量100組，會員每人限購2組）。
◾️3月17日，全台大苑子門市購買「鳳梨冰茶買一送一」優惠（全台限量5000組）。
◾️還不是會員也沒關係！3月份首次加入大苑子APP會員，可獲得「春熙柳丁翡翠（大杯）買一送一」優惠券及50元折價券；加入尊寵會員只需99點黃金點數，每月可獲得2杯飲品招待，指定商品消費黃金點數回饋最高達20%。更多活動詳情請以大苑子官方網站公告為準。
可不可熟成紅茶：「茶花烏龍第二杯6折」新品3/17開喝！
KEBUKE可不可熟成紅茶表示， 正式更名為「可不可熟成茶行」，熟成工藝不再只是紅茶專門。首波新作「茶花烏龍系列」標榜香水工藝打造，手搖飲料有如調香般散發前、中、後調層次香氣。
《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，「生茶烏龍厚乳」茶香濃郁帶有淡雅花香、又喝得到乳香醇厚，推薦奶茶控必喝；「茶花烏龍多多」清爽茶香散發乳酸風味；「茶花烏龍梅」則在茶湯中散發酸甜風味，清爽耐喝。
5大新品推薦「生茶烏龍厚乳」中杯69元、「茶花烏龍梅」中杯50元／大杯60元，還有「茶花烏龍多多」中杯50元／大杯60元、「茶花烏龍厚乳」中杯59元／大杯69元、「茶花輕焙烏龍」中杯45元／大杯50元，搶先曝光。
官方加碼宣布，3月17日至3月23日，可不可門市現場首周限定，任選茶花烏龍系列新品享「第二杯6折」優惠。
資料來源：大苑子、KEBUKE可不可熟成紅茶
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大苑子支持在地農業，春夏之際迎接台農17號「金鑽鳳梨」盛產季節，其香氣濃郁、甜度高的特性，是外銷日本很受歡迎的台灣優質水果。
大苑子金鑽鳳梨3款新品，「鳳梨冰茶」選用屏東金鑽鳳梨打成果汁，搭配回甘清爽的文山青茶；台農17號鳳梨結合在地甘甜芭樂成「芭梨戀人」；「鳳梨艾波」則以金鑽鳳梨融合新鮮蘋果果汁，酸甜開喝。「鳳梨冰茶」、「芭梨戀人」、「鳳梨艾波」皆為大杯75元。
大苑子表示，鳳梨新品「買一送一」會員限定優惠活動：
◾️3月13日至3月15日連續3天，APP會員可參加「春日旺來好運到」預購活動，鳳梨系列飲品5杯不到7折。每日指定品項預購優惠：3月13日鳳梨冰茶、3月14日芭梨戀人、3月15日旺來艾波（每款限量100組，會員每人限購2組）。
◾️3月17日，全台大苑子門市購買「鳳梨冰茶買一送一」優惠（全台限量5000組）。
◾️還不是會員也沒關係！3月份首次加入大苑子APP會員，可獲得「春熙柳丁翡翠（大杯）買一送一」優惠券及50元折價券；加入尊寵會員只需99點黃金點數，每月可獲得2杯飲品招待，指定商品消費黃金點數回饋最高達20%。更多活動詳情請以大苑子官方網站公告為準。
KEBUKE可不可熟成紅茶表示， 正式更名為「可不可熟成茶行」，熟成工藝不再只是紅茶專門。首波新作「茶花烏龍系列」標榜香水工藝打造，手搖飲料有如調香般散發前、中、後調層次香氣。
官方加碼宣布，3月17日至3月23日，可不可門市現場首周限定，任選茶花烏龍系列新品享「第二杯6折」優惠。
資料來源：大苑子、KEBUKE可不可熟成紅茶