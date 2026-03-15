近幾天陽光露臉，不過氣溫還是偏低，乾冷的天氣讓不少人皮膚出現狀況，有民眾在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」表示，她香皂乾淨的感覺，但冬天真的會洗到很乾，要拚命擦乳液，用沐浴乳又常常有滑滑、洗不乾淨的感覺，現在找到一瓶「液態香皂」，把香皂跟沐浴乳優點都放在一起，洗完之後真的不緊繃，香味也很棒，有其他網友表示，其中一款木質玫瑰的香味，很像知名香水品牌「LE LABO」的ROSE31。
用肥皂皮膚乾癢、沐浴乳太滑膩 改用這款大讚好用
原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，自己對洗澡這件事一直都很兩難，喜歡香皂乾淨俐落的感覺，但是到冬天皮膚真的扛不住，「乾到要瘋狂擦乳液」，可是如果換成沐浴乳，沖半天還是滑滑的感覺讓人很討厭。現在在全聯發現「嚕啦啦液態香皂」，直接解決她的困擾。
原PO指出，這瓶液態香皂，「真的是把香皂跟沐浴乳的優點全部喇在一起了」，泡沫很細、很綿，水沖一下就乾淨了，擦乾身體之後，皮膚是舒服、不緊繃的，大讚「比肥皂跟沐浴乳還好洗，洗過它就回不去惹」，上次她買了木質玫瑰香味很喜歡，再去補貨時遇到前面的消費者，直接掃了超多罐森青微風香味，貨架都快搬空了，她也被燒到決定兩種香味都買。
香味激似LE LABO 內行提醒注意產地
有使用過的網友也分享使用心得，「我之前只用香皂不用沐浴乳，這真的沒有香皂的乾澀緊繃，但有香皂的清爽乾淨洗感！這點超強！」「沐浴乳真的滑滑不好沖，這瓶直接解決！居然不會像肥皂那樣洗完皮膚會緊繃，保濕感居然還在」、「我很喜歡香皂洗感的FU，但香皂真的較不衛生，尤其是香味太單一，嚕啦啦這瓶真的很懂我們這群人的需求」。
還有人覺得木質玫瑰的香味很像知名香水LE LABO，「木質玫瑰那瓶有人跟我一樣覺得很像是LE LABO ROSE31的香味嗎？」、「真的~不是只有妳覺得」、「真的超像」，貼文一出，許多人紛紛表示要去買來試試看，根據原PO分享的全聯標價，每瓶重量1000克、售價227元，官網則是269元一瓶。不過也有其他人提醒，這款液態香皂的產地是中國，如果介意的人要小心購買，還有其他人推薦台灣製造的「澡享」，也有很多香味可以選。
資料來源：我愛全聯－好物老實說、耐斯購物網
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原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，自己對洗澡這件事一直都很兩難，喜歡香皂乾淨俐落的感覺，但是到冬天皮膚真的扛不住，「乾到要瘋狂擦乳液」，可是如果換成沐浴乳，沖半天還是滑滑的感覺讓人很討厭。現在在全聯發現「嚕啦啦液態香皂」，直接解決她的困擾。
原PO指出，這瓶液態香皂，「真的是把香皂跟沐浴乳的優點全部喇在一起了」，泡沫很細、很綿，水沖一下就乾淨了，擦乾身體之後，皮膚是舒服、不緊繃的，大讚「比肥皂跟沐浴乳還好洗，洗過它就回不去惹」，上次她買了木質玫瑰香味很喜歡，再去補貨時遇到前面的消費者，直接掃了超多罐森青微風香味，貨架都快搬空了，她也被燒到決定兩種香味都買。
有使用過的網友也分享使用心得，「我之前只用香皂不用沐浴乳，這真的沒有香皂的乾澀緊繃，但有香皂的清爽乾淨洗感！這點超強！」「沐浴乳真的滑滑不好沖，這瓶直接解決！居然不會像肥皂那樣洗完皮膚會緊繃，保濕感居然還在」、「我很喜歡香皂洗感的FU，但香皂真的較不衛生，尤其是香味太單一，嚕啦啦這瓶真的很懂我們這群人的需求」。
還有人覺得木質玫瑰的香味很像知名香水LE LABO，「木質玫瑰那瓶有人跟我一樣覺得很像是LE LABO ROSE31的香味嗎？」、「真的~不是只有妳覺得」、「真的超像」，貼文一出，許多人紛紛表示要去買來試試看，根據原PO分享的全聯標價，每瓶重量1000克、售價227元，官網則是269元一瓶。不過也有其他人提醒，這款液態香皂的產地是中國，如果介意的人要小心購買，還有其他人推薦台灣製造的「澡享」，也有很多香味可以選。