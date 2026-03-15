小資族美食優惠被挖出！福勝亭小編預告，購買報紙才能剪下的讀者優惠券，據悉因作業疏失未能順利刊登而沒發出；官方表示，為向消費者致歉，直接開放「截圖優惠」大家一起吃，兩組定食＋小菜與飲料只要335元、最便宜「豬排定食167.5元」，3款菜單優惠券大放送，搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽好划算。
福勝亭：優惠券沒發出！全民截圖「豬排定食167.5元」3款菜單爽吃到飽
福勝亭好大方！原本預告只有購買報紙才能剪下的讀者優惠券，據悉因作業疏失未能順利刊登而沒發出；官方表示，為向特地早起搶報紙撲空的消費者致歉，直接開放「截圖優惠」大家一起吃。
福勝亭「憑截圖享優惠」！開運豬排等3款優惠菜單一次看
時間：3月12日（四）至3月22日（日）
地點：全台門市現場
優惠內容：憑截圖享優惠「雙人餐335元」
◾️買開運豬排定食＋涼拌小菜＋飲料x2，送和風咖哩雞肉定食
◾️買鮮嫩炸雞柳定食＋涼拌小菜＋飲料x2，送和風咖哩雞肉定食
◾️買開運豬排定食＋涼拌小菜＋飲料x2，送鮮嫩炸雞柳定食
福勝亭內用還能享用白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽，使用「截圖優惠」飽餐一頓、每人最便宜167.5元好划算，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家準備好截圖，推薦消費者快存下。
提醒大家，優惠內容及相關注意事項請依券上說明為準；圖片僅供參考；外送不適用；優惠不併用。
吉野家：買一送一！滿額85折外送優惠
吉野家表示，攜手Uber Eats開吃外送優惠：
◾️3月11日至3月24日
消費滿399元享85折優惠（最高現折60元）
唐揚雞&韓式泡菜「買一送一」
◾️3月25日至3月31日
消費滿399享85折優惠（最高現折60元）
唐揚雞「買一送一」
資料來源：福勝亭、粥大福
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福勝亭好大方！原本預告只有購買報紙才能剪下的讀者優惠券，據悉因作業疏失未能順利刊登而沒發出；官方表示，為向特地早起搶報紙撲空的消費者致歉，直接開放「截圖優惠」大家一起吃。
福勝亭「憑截圖享優惠」！開運豬排等3款優惠菜單一次看
時間：3月12日（四）至3月22日（日）
地點：全台門市現場
優惠內容：憑截圖享優惠「雙人餐335元」
◾️買開運豬排定食＋涼拌小菜＋飲料x2，送和風咖哩雞肉定食
◾️買鮮嫩炸雞柳定食＋涼拌小菜＋飲料x2，送和風咖哩雞肉定食
◾️買開運豬排定食＋涼拌小菜＋飲料x2，送鮮嫩炸雞柳定食
福勝亭內用還能享用白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽，使用「截圖優惠」飽餐一頓、每人最便宜167.5元好划算，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家準備好截圖，推薦消費者快存下。
提醒大家，優惠內容及相關注意事項請依券上說明為準；圖片僅供參考；外送不適用；優惠不併用。
吉野家表示，攜手Uber Eats開吃外送優惠：
◾️3月11日至3月24日
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