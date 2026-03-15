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安聯人壽今（2026）年開年即展現強勁動能，繳出亮眼成績，1月投資型保險總保費收入以12%的市占率，穩居外資壽險第一。總經理羅偉睿 (Joos Louwerier)更表示，今年新契約保費收入（FYP）力拚市場前4名，並將於7月推出首張分紅保單，由銀行通路試行，鎖定具備保障與資產增值需求的客群，同時也有意推出「指數型年金 （FIA）」與「指數型萬能壽險 （IUL）」，就等主管機關法規開放。根據壽險公會統計，安聯人壽2025年整體初年度保費以新台幣近773億元，排名業界第5名，占全壽險業初年度保費的8%，年成長13%，連續6年蟬聯在台第一大外資壽險公司。同時，2025年投資型保險商品總保費收入，也年成長13%，維持台灣投資型保險商品領導品牌地位。不過，在新光人壽與台新人壽合併洗牌效應下，羅偉睿也揭示今年3大戰略目標，在市場競爭時代下，安聯將整合全球資源與AI數位賦能，新契約保費不僅要雙位數成長，市占目標力拚前4強，蟬聯外資壽險龍頭寶座。2026年1月安聯人壽保單銷售動能強勁，業績續創佳績，新契約保費收入93億元，年成長42%，不但創近7年新高，總保費收入更以逾新台幣125億元、40%的超高成長率，排名從第8名躍升至今年的第7名，歸功於產品、通路、及顧客服務等3大核心策略運用得宜，因而突破重圍展現韌性。為持續擴大業務服務，除實現深耕台灣壽險市場承諾，2026年安聯人壽除將延續多角化通路策略，並以多元化商品策略，強力推動業務發展動能，並持續深化數位應用，升級數位系統2.0，致力於強化服務品質與效率，提升客戶體驗，除了投資型商品希望繼續維持領先外，預計7月推出安聯人壽首張分紅保單。對於2026年壽險業正式接軌IFRS 17與ICS（新一代清償能力制度），羅偉睿強調，安聯集團早在歐洲已實施相關制度，因此，準備非常充分，加上安聯人壽在集團豐富國際資源的基礎上，維持穩定營運及強健資本水準，連5年獲國際信評穆迪A1 IFSR評級，為業界最高。展望今年，安聯人壽將延續去年以投資型和保障型商品為主的基調，持續推出創新且領導市場的概念型商品政策，並以客戶為中心，創造高附加價值的商品與服務。安聯人壽首要任務是確保穩定成長，目標是實現新契約保費的雙位數成長。羅偉睿更表示，將致力於多元化的通路發展，積極發揮通路綜效，透過策略聯動創造新的成長動能。在業務員通路方面，將擴大業務部隊，特別是在台北和高雄積極增員，以擴展業務版圖。在保經代方面，目標是繼續保持市場第一並穩定發展。安聯人壽也將於今年7月推出首家分紅保單，商品發展部副總經理廖學吉說明，儘管分紅保單市場競爭激烈，安聯人壽將採取「特定銀行通路先行」的穩健策略，以保障型為基礎，分紅比例與業界相差不遠，希望確保客戶能穩定參與保險公司的經營成果。另外，安聯人壽針對FIA跟IUL等商品也密切與主管機關溝通，預期最快第2季開放，待相關政策規範出爐後，也會盡快推出FIA與IUL商品。面對中東戰雲密布，在全球金融市場不確定性升高之時，壽險公司的戰略應該如何佈局？「從提供商品到提供客戶解決方案」，安聯人壽認為，唯有重塑自身的價值並與科技結合，才能穩中求勝，波瀾不驚。安聯人壽營運長張元均指出，今年業務重點，將鎖定數位化與鼓勵創新，特別是從數據賦能、AI應用至數位體驗等面向出發，並深化應用範疇至經代通路之客戶服務、業務銷售、行政效率等3大場景。過往保險業較常聚焦於商品，除了業務人員的銷售觀念以外，保險公司的創新與服務也以保險商品居多。如今保險商品種類發展繁多，再加上政策、法規的調整，較難有大幅度創新。因此，安聯人壽調整戰略思維，從以往聚焦於商品改成聚焦於服務，打造完善的客戶服務生態系統，不只是提供商品，更進一步透過持續深化AI應用範圍將其全面性整合，提供客戶全面的服務。展望未來，安聯人壽將持續數位化投資，依循「數位首選」的策略，從內部重塑到外部創新，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，建構保障及退休平台，便利客戶達成保險理財需求，並輔以客製化且全方位的服務品質。