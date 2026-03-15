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▲大谷翔平（右）2024年為了愛犬回到日本辦理相關簽證，護照藏有玄機。（圖／大谷翔平IG)

▲大谷翔平的愛犬「彈額頭」擁有專屬《遊戲王》特製卡片。（圖／大谷翔平IG）

▲大谷翔平去年7在IG上宣布將推出兒童繪本，故事以愛犬彈額頭作為主角，MLB官方也在X上置頂該貼文，幫大谷翔平宣傳。（圖／MLB X）

▲大谷翔平（如圖）秀出前田健太幫他和愛犬彈額頭繪製的T恤，由於畫工過於「簡樸」，讓不少球迷笑翻。（圖／大谷翔平IG）

2026世界棒球經典賽（WBC）日本今（15）日上午和委內瑞拉爭奪4強門票，洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平扛下第一棒先發，賽場上的大谷眼神銳利如鷹，下場後則被家中的毛小孩融化，他飼養的愛犬「彈額頭」跟主人一樣是狗明星，《NOWNEWS今日新聞》整理彈額頭的5件小故事，如擁有雙重國籍簽證、遊戲王卡，主人還幫牠發行繪本，可說是備受寵溺。大谷翔平在2023年負傷期間領養一隻科克爾犬，取名「彈額頭」（Dekopin，デコピン），意指「用手指彈額頭」的小惡作劇，由於此日文發音對美國人來說比較困難，大谷在加盟道奇隊的記者會上特別體貼地介紹牠的英文名字叫 「Decoy」（誘餌、圈套之意），也讓Decoy在美日兩地瞬間成為人氣極高的明星犬。大谷翔平在2024年1月特地親自返回日本，前往美國駐日大使館為愛犬「彈額頭」辦理美國簽證，時任美國駐日大使伊曼紐爾還在社群平台展示彈額頭沒有期限的特製簽證，證實這隻稀有的科克爾犬擁有日本、美國雙重國籍，還幽默地稱彈額頭是「MVP狗狗」。大谷翔平的愛犬「彈額頭」擁有專屬《遊戲王》特製卡片，卡面上的圖案重現彈額頭在2024年8月擔任開球嘉賓的可愛場景，只見彈額頭穿著主人的17號球衣，坐在道奇體育場投手丘上，而數值的設計也充滿巧思，卡片顯示為「光屬性、獸族」，攻擊力與防禦力皆為「50」，致敬大谷翔平的「50轟50盜」紀錄，並以「降臨在神聖投手丘的幸福天使」稱呼彈額頭。大谷翔平今年親自為愛犬「彈額頭」撰寫兒童繪本「Decoy Saves Opening Day」（彈額頭拯救開幕戰），已經於2月發行，故事講述彈額頭在擔任道奇隊開球嘉賓時忘記帶「幸運球」，牠為了趕在比賽前送到球場，而展開的一場可愛冒險，繪本收益捐贈給流浪犬收容所。大谷翔平的好友也很喜歡「彈額頭」，大谷在2025年3月於IG分享身穿老虎隊日籍投手前田健太手繪的T恤，上頭的圖案為大谷和愛犬彈額頭牽起彼此的手，因為畫風簡樸、太像小學生的作品，因此被球迷笑稱為「世界名畫」，前田健太還曾經幽默地表示「請幫我簽名」。