皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》，2026年突然攻上台灣免費遊戲排行冠軍寶座，這款主打「走路種花」的休閒遊戲，沒有高強度對戰與複雜機制，不僅吸引眾多名人成為資深玩家，更在台灣掀起「全民散步潮」，從年輕人到長輩都為了收集角色與種花而日走萬步，掀起類似當初《Pokémon GO》的風潮。
近日一篇Thread發文分享，「最近常常在路上遇到邊走邊甩的，人看起來很正常，但行為不正常，是在幹嘛」，貼文影片中女子邊走路邊搖手機，還搭配甩手動作，文章一出網友立刻解答「一定是在玩皮克敏」、「玩皮克敏，這樣好像可以增加步數」、「如果發現路上有人機車時速20，一邊走路一邊甩手，走路時頻繁抬頭看路邊的建築物，停紅燈很焦慮 他們大概都是皮克敏玩家。」
系統會在背景自動計算步數，皮克敏會跟著玩家散步、搬運水果精華，玩家也能在地圖上種出專屬的花海軌跡，這種把整座城市變成遊戲地圖的輕鬆玩法，被許多玩家譽為「最療癒的健走遊戲。」
皮克敏《Pikmin Bloom》就是一款沒有代幣、不能挖礦的手機遊戲，但為何能在上線數年後逆勢大紅？綜合網友與玩家的反饋，主要歸功於以下4大原因。
📌造型可愛療癒 滿足收集控
皮克敏擁有簡單圓潤的外型，且遊戲內提供超過千種的「飾品」造型，例如拉麵吊飾、爆米花、理髮工具，甚至是日本神社的限定款，當皮克敏與玩家的友好度提升後，就會帶回專屬飾品，讓日常出門散步變成充滿驚喜的挖寶之旅，極具收集與分享價值。
📌K-pop偶像加持
韓國知名女團NewJeans成員Hanni曾在直播中扮成皮克敏花頭造型，Hyein也常常分享藍色皮克敏周邊；NMIXX成員BAE更公開表示《Pikmin Bloom》是自己最常用的App；YouTuber阿滴與魚乾也曾透過「Party Walk」功能開揪散步趴，偶像、網紅的影響力進一步帶動了大批年輕粉絲下載關注。
《Pikmin Bloom》會自動生成每日散步紀錄與路線地圖，成為玩家無壓力的健康動機，有網友在Threads上分享，原本不愛運動的爸媽下載後，連續一週每天走破萬步，甚至差點把鞋底磨平，還會主動找全家人出門散步，每天走路走到自己意外瘦了11公斤等。
📌「佛系社交」零壓力
相較於《Pokémon GO》有道館競技的壓力，《Pikmin Bloom》幾乎沒有競爭要素，不需要長時間盯著螢幕操作，玩家間無法直接對話，只能透過寄送明信片表達善意，或是參與「合作打蘑菇」、「每週挑戰」，偏向陪伴與協作的設計，非常貼近現代人在數位世界中尋求放鬆的需求。
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系統會在背景自動計算步數，皮克敏會跟著玩家散步、搬運水果精華，玩家也能在地圖上種出專屬的花海軌跡，這種把整座城市變成遊戲地圖的輕鬆玩法，被許多玩家譽為「最療癒的健走遊戲。」
📌造型可愛療癒 滿足收集控
皮克敏擁有簡單圓潤的外型，且遊戲內提供超過千種的「飾品」造型，例如拉麵吊飾、爆米花、理髮工具，甚至是日本神社的限定款，當皮克敏與玩家的友好度提升後，就會帶回專屬飾品，讓日常出門散步變成充滿驚喜的挖寶之旅，極具收集與分享價值。
📌K-pop偶像加持
韓國知名女團NewJeans成員Hanni曾在直播中扮成皮克敏花頭造型，Hyein也常常分享藍色皮克敏周邊；NMIXX成員BAE更公開表示《Pikmin Bloom》是自己最常用的App；YouTuber阿滴與魚乾也曾透過「Party Walk」功能開揪散步趴，偶像、網紅的影響力進一步帶動了大批年輕粉絲下載關注。
《Pikmin Bloom》會自動生成每日散步紀錄與路線地圖，成為玩家無壓力的健康動機，有網友在Threads上分享，原本不愛運動的爸媽下載後，連續一週每天走破萬步，甚至差點把鞋底磨平，還會主動找全家人出門散步，每天走路走到自己意外瘦了11公斤等。
📌「佛系社交」零壓力
相較於《Pokémon GO》有道館競技的壓力，《Pikmin Bloom》幾乎沒有競爭要素，不需要長時間盯著螢幕操作，玩家間無法直接對話，只能透過寄送明信片表達善意，或是參與「合作打蘑菇」、「每週挑戰」，偏向陪伴與協作的設計，非常貼近現代人在數位世界中尋求放鬆的需求。