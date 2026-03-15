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美伊情勢動盪牽動油價再度攀揚，受此氛圍影響，台股周五（3/13）走勢震盪，終場下跌181.54點，收在33400.32點，失守月線但守住五日線，成交量小幅縮減至7497.91億元。展望後勢，專家認為，目前下跌可視為跟隨全球趨勢延後修正，非基本面大幅惡化，儘管短期心理衝擊難免，中長期仍以基本面為依歸，建議投資人應建立「風險常態化」思維，善用市場波動之際，針對不可替代性高的企業主動分批布局。安聯投信台股團隊表示，美伊情勢仍未解，市場氣氛受消息混亂影響，台股波動明顯加大，上沖下洗，但因局勢仍充滿變數，美伊相互放話也加重市場不確定性，加上市場擔憂石油供應穩定性，油價再度攀揚，壓抑買盤；電子股不同族群各自表述，塑膠等傳產則逆勢收紅。針對近期局勢變數，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股短線波動加大，主要因為先前一段時間台股漲幅相對強勢，因此震盪幅度更為有感，但對於目前下跌可視為跟隨全球趨勢延後修正，非基本面大幅惡化。儘管短期心理衝擊難免，中長期仍以基本面為依歸。根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，動能強於去年，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。蕭惠中分析，再觀察上市櫃營收表現與近期行政院主計處上修台灣全年GDP與出口數據，亦顯示基本面極佳，從本益比角度觀察，雖然相對較高，但台股企業訂單維持強勁、供不應求及規格提升帶動外溢紅利等，具有獲利成長支持，下一代技術升級也將帶來更多成長潛力及機會。就產業面來看，蕭惠中表示，科技巨頭持續AI軍備競賽，資本支出展望正向，AI需求動能持續強勢，帶動台廠半導體、相關供應鏈等營收大幅成長潛力。台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，在實質獲利維持成長的背景下，台股團隊持續看好中長期成長趨勢與行情機會。安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷則建議，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的AI 與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。在策略上，施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI 相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。施政廷表示，伊美戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力，建議投資人應建立「風險常態化」思維，善用市場波動之際，針對不可替代性高的企業主動分批布局。