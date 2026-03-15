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▲李炳輝現在還會在淡水街頭賣唱。（圖／NONEWS今日新聞資料照）

網紅發文質疑 部分網友喊抵制店家

李炳輝與店家合作多年 每月支付代言費

77歲盲人歌手李炳輝因與已故歌手金門王合唱〈流浪到淡水〉走紅，成為台灣樂壇的代表人物之一，多年來他仍常在淡水街頭唱歌維生，樸實生活也讓不少民眾關心近況，近日卻有網紅歌手在社群發文指出，每次經過掛著「李炳輝」名字的足體養生館時，都會想到本人仍在街頭賣唱討生活，直言兩者對比讓人感到「有些諷刺」，相關言論迅速在網路掀起討論。對此，店家「李炳輝足體養生館」也出面聲明，直言：「有付代言費！」歌手兼網紅「開水小姐」在社群分享自己的觀察，表示自己多次經過「李炳輝足體養生館」，看到店名時就會想到李炳輝仍在淡水河邊唱歌維生，因而產生疑問，貼文曝光後，引起不少網友共鳴，有人覺得若藝人生活仍艱辛，店家卻以其名號營業確實令人疑惑，也有人因此揚言抵制相關店家，使得事件迅速在網路發酵。面對輿論質疑，養生館店長也出面回應，表示李炳輝平時除了在淡水河邊唱歌外，也會在市場附近唱歌與民眾互動，生活態度一直十分樂觀，店長透露李炳輝偶爾也會到店裡聊天，甚至會開玩笑詢問「今天簽幾號」，顯示他其實相當幽默，店家強調希望外界不要過度放大他的生活處境，因為他一直用自己的方式努力生活。隨著事件持續發酵，也有自稱在淡水創始店工作過的網友出面補充說明，指出該養生館自民國91年開業至今已有24年，期間一直與李炳輝維持合作關係，據稱店家每個月都會支付數萬元代言費，三節也會提供額外禮金，而相關費用通常由李炳輝委託他人代為領取，合作多年從未中斷。對於網路上的各種質疑，「李炳輝足體養生館」也正式發布聲明，表示李炳輝的肖像與名稱皆經由本人授權，並由律師完成公證程序，合作關係合法有效，店家同時強調：「目前仍依照合約定期支付代言費與相關禮金，呼籲外界在未經查證前不要散播不實訊息，以免影響店內員工與相關人士的工作與名譽。」