韓國爆紅甜點席捲台灣！「杜拜巧克力Q餅」是什麼？大勢女團IVE成員張員瑛愛吃到，在Instagram限動分享嘴唇黑黑的照片，還引起仿效自拍打卡潮，帶貨捧紅這款源自中東地區的點心，現在台灣連85度C、LADY M、DQ冰淇淋都跟風狂賣到缺貨。
張員瑛瘋狂！打卡「杜拜巧克力Q餅」吃到嘴唇黑黑 TWICE娜璉也淪陷
去年9月IVE人氣成員張員瑛在Instagram限時動態分享，開心品嚐「杜拜巧克力Q餅」的照片，嘴唇沾上可可粉的黑黑模樣，引起仿效自拍打卡潮；連TWICE的娜璉都也都淪陷。
不只意外帶動各家甜點店開賣「杜拜巧克力」，連咖啡廳、連鎖超商等店家也都跟風搶賣；而這股熱潮也燒到台灣，滿滿綠色爆餡成為社群最夯畫面。
「杜拜巧克力Q餅」是什麼？由來、爆紅原因一次看
最近只要滑各大社群平台，包括Instagram、Threads，都可以看到爆紅「杜拜巧克力Q餅」，黑黑圓圓一大顆、剖開有著滿滿綠色爆餡的畫面。
到底「杜拜巧克力Q餅」是什麼？最早「杜拜巧克力」於2023年底開始出現，源自中東地區，由杜拜精品甜點品牌「Fix Dessert Chocolatier」推出，在厚實巧克力片中，包入濃郁開心果醬及中東傳統甜點常用的「卡達伊夫酥絲（Kadaif）」。
爾後，再由韓國甜點店改造，包裹住開心果醬及卡達伊夫酥絲，再散滿微苦可可粉成「杜拜巧克力Q餅」，一切開甚至內餡還有流心質地，視覺相當吸引人而大受歡迎。
加上藝人愛吃加持，在韓國不只烘焙點心坊全都開賣「杜拜巧克力Q餅」，連咖啡廳、連鎖超商等店家也都跟風；成為近期最火紅的甜點黑馬。
台灣LADY M、85度C熱賣「杜拜巧克力Q餅」缺貨！
「杜拜巧克力Q餅」熱潮席捲台灣！85度C宣布全台門市開賣，主打外Q內酥口感的「杜拜巧克力Q餅」，中東傳統酥皮內餡、交織濃郁開心果醬與絲滑巧克力。入口先吃到可可粉的低調苦香，隨後還有Q彈餅皮與內餡巧克力緩緩化開，濃郁不膩口。
貴婦級甜點LADY M則開發異國風情的「杜拜巧克力千層蛋糕」，細緻巧克力餅皮搭配醇厚巧克力及開心果鮮奶油，堆疊出濃郁的口感；頂層以烘烤過的 Kataifi （小麥脆麵）拌入開心果醬、中東白芝麻醬與白巧克力帶來獨特口感。
LADY M杜拜巧克力千層蛋糕單片300元，九吋3,000元，全台六間門市同步現場販售；官網開放台北旗艦&台北晶華店預購取貨。
而有「倒杯不灑」封號的美國冰淇淋Dairy Queen，也宣布2026新品開賣「杜拜巧克力開心果暴風雪」，基底選用醇香絲滑的比利時巧克力醬，混合甜筒脆餅與滿滿開心果碎，表面再淋上特調開心果醬的三重層次成亮點。
資料來源：85度C、LADY M、Dairy Queen
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去年9月IVE人氣成員張員瑛在Instagram限時動態分享，開心品嚐「杜拜巧克力Q餅」的照片，嘴唇沾上可可粉的黑黑模樣，引起仿效自拍打卡潮；連TWICE的娜璉都也都淪陷。
不只意外帶動各家甜點店開賣「杜拜巧克力」，連咖啡廳、連鎖超商等店家也都跟風搶賣；而這股熱潮也燒到台灣，滿滿綠色爆餡成為社群最夯畫面。
「杜拜巧克力Q餅」是什麼？由來、爆紅原因一次看
最近只要滑各大社群平台，包括Instagram、Threads，都可以看到爆紅「杜拜巧克力Q餅」，黑黑圓圓一大顆、剖開有著滿滿綠色爆餡的畫面。
到底「杜拜巧克力Q餅」是什麼？最早「杜拜巧克力」於2023年底開始出現，源自中東地區，由杜拜精品甜點品牌「Fix Dessert Chocolatier」推出，在厚實巧克力片中，包入濃郁開心果醬及中東傳統甜點常用的「卡達伊夫酥絲（Kadaif）」。
加上藝人愛吃加持，在韓國不只烘焙點心坊全都開賣「杜拜巧克力Q餅」，連咖啡廳、連鎖超商等店家也都跟風；成為近期最火紅的甜點黑馬。
「杜拜巧克力Q餅」熱潮席捲台灣！85度C宣布全台門市開賣，主打外Q內酥口感的「杜拜巧克力Q餅」，中東傳統酥皮內餡、交織濃郁開心果醬與絲滑巧克力。入口先吃到可可粉的低調苦香，隨後還有Q彈餅皮與內餡巧克力緩緩化開，濃郁不膩口。
LADY M杜拜巧克力千層蛋糕單片300元，九吋3,000元，全台六間門市同步現場販售；官網開放台北旗艦&台北晶華店預購取貨。
而有「倒杯不灑」封號的美國冰淇淋Dairy Queen，也宣布2026新品開賣「杜拜巧克力開心果暴風雪」，基底選用醇香絲滑的比利時巧克力醬，混合甜筒脆餅與滿滿開心果碎，表面再淋上特調開心果醬的三重層次成亮點。