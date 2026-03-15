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近期中東地緣升溫推高油價與風險溢價，短線加劇波動，不過，法人指出，從經驗顯示「基本面未變、經濟面看油價」，隨供給調整與政策介入後回落，股市由劇震轉回基本面與區間整理，加上3月16日至3月19日輝達（NVIDIA） GTC大會進入倒數計時，勢必成為台股短線焦點，AI、半導體鏈仍將是主軸，操作上建議維持「汰弱留強、逢回布局」，聚焦先進製程與封裝、AI伺服器、資料中心零組件、光通訊與高速傳輸 等長線題材，並保留電網、重電、資安的防禦配置。野村投信分析，2022年俄烏戰爭初期，布蘭特原油曾躍上百元並一度逼近130 美元，隨供給調整與政策介入後回落，股市由劇震轉回基本面與區間整理，當時美股亦見「重挫後反彈」的日內洗牌。因此，若油價未演變為長期供給中斷，股市評價可望回歸基本面與獲利驅動此外，野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，隨著3月16日至3月19日於聖荷西舉行的NVIDIA GTC大會進入倒數計時，勢必成為台股短線焦點，議程主軸涵蓋AI factories（AI 工廠）、agentic AI（代理式 AI）、physical AI（機器人／邊緣）、高效能訓練與推論等全棧主題，並由黃仁勳發表主題演講，聚焦開源前沿模型的產業化進程，預期將直接牽動資料中心架構、加速卡路線、網路頻寬與散熱電力布局，強化市場對AI基建投資的能見度與信心。野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄進一步分析指出，台灣AI供應鏈結構面3主線不變。一，先進封裝（CoWoS）為AI產能樽頸，市場普遍預期2026至2027年仍偏緊；二，HBM（含 HBM3E/4） 供需吃緊延續；其三，T‑Glass／玻纖布與低CTE玻璃材料因封裝面積與層數上升而見結構性缺口，上游擴產與替代材料驗證時程成為2026年關鍵變數。上述皆支撐AI基建投資自封裝、材料、傳輸、散熱等長鏈條持續擴散。對台股而言，樓克望分析，GTC將把資金與敘事重新聚焦於算力架構升級（加速卡／伺服器平台／軟硬整合）、頻寬突破（800G/1.6T 光鏈路、CPO／矽光）、資料中心效率（電源管理、機櫃熱設計、水冷、BBU 備援），還有先進封裝產能節點（CoWoS、載板／材料）。企業端升級可望自雲端延伸至一般伺服器與邊緣設備，利多由龍頭外溢至更多零組件與次產業鏈。在油價方面，謝文雄研判，地緣風險使油價一度重返100元；若航道安全與供給秩序可被維持，「事件型上行」難長期化，金融條件回穩後，風險資產評價可望修復。謝文雄表示，當前台股基本面無重大改變，經濟面持續以油價為主要觀察。謝文雄進一步指出，AI需求高檔、CSP資本支出延續、關鍵零組件供需緊俏下，在「產能與訂單能見度、現金流改善、估值紀律」前提下，謝文雄看好，光通訊、高速傳輸（800G/1.6T、矽光、CPO）、散熱解決方案（分歧管／水冷頭／水冷板／CDU）、資料中心機構電力（機殼、滑軌、BBU、電源管理）、先進封裝與載板／CCL／關鍵材料（對應 CoWoS 與低 CTE／低 Dk材料缺口）。展望後市，謝文雄認為，GTC後技術與接單訊號有望再度凝聚CapEx共識，台股AI、半導體鏈持續扮演主軸。根據2022年經驗，若油價未演變為長期供給中斷，台股評價將回歸基本面與獲利驅動，建議投資人操作上維持「汰弱留強、逢回布局」，聚焦先進製程與封裝、AI伺服器、資料中心零組件、光通訊與高速傳輸 等長線題材，並保留電網。重電、資安的防禦配置。